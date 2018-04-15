Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании

Очередная тупость от бомбардир.ру!
Наверное люди которые действительно отвечают за новостной блок, этого сайта не разбираются не только в футболе, но и в экономике тоже.
Как, человек, который является одним из главных налогоплательщиков британской короны, может попасть под санкции???
Вы сами себя слышите?
Абрамович 16 лет вкладывает деньги в экономку Британии, платит налоги, развивает футбол и его включат в санкции. Чушь несусветная. Такое возможно только в России. Если человек, делает что-то на благо своей страны, то ему мешают это делать всеми силами, чтобы страна оставалась по своему развитию на уррвне Африки.
Владелец «Челси» Роман Абрамович рискует попасть под санкции правительства Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.
Ограничительные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.
Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года. С тех пор лондонский клуб неоднократно выигрывал АПЛ, а также становился победителем Лиги чемпионов.