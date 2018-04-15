Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании

Владелец «Челси» Роман Абрамович рискует попасть под санкции правительства Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.

Ограничительные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года. С тех пор лондонский клуб неоднократно выигрывал АПЛ, а также становился победителем Лиги чемпионов.