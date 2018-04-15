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    Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании

    Владелец «Челси» Роман Абрамович рискует попасть под санкции правительства Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.

    Ограничительные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.

    Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года. С тех пор лондонский клуб неоднократно выигрывал АПЛ, а также становился победителем Лиги чемпионов.

    Источник: The Times

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    15.04.2018 22:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2018, 06:28

      Очередная тупость от бомбардир.ру!
      Наверное люди которые действительно отвечают за новостной блок, этого сайта не разбираются не только в футболе, но и в экономике тоже.
      Как, человек, который является одним из главных налогоплательщиков британской короны, может попасть под санкции???
      Вы сами себя слышите?
      Абрамович 16 лет вкладывает деньги в экономку Британии, платит налоги, развивает футбол и его включат в санкции. Чушь несусветная. Такое возможно только в России. Если человек, делает что-то на благо своей страны, то ему мешают это делать всеми силами, чтобы страна оставалась по своему развитию на уррвне Африки.

      -1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2018, 08:08

      Судя потому как ты осведомлен о жизни в Африке, ты ее житель. А потому закрой свою черную варежку. Не тебе рассуждать о России, ты в ней не живешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 апреля 2018, 04:40

      Давно пора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 апреля 2018, 01:15

      Велкам то зе Раша...пора создавать ФК Чукотка)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 апреля 2018, 00:46

      Да и х.. с ним. Для нас он что сделал, чтобы мы о нём думали?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 апреля 2018, 00:15

      Этот ган..он не пропадёт -- срать на него !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 апреля 2018, 00:04

      Бей жидов,спасай англию.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 апреля 2018, 23:43

      А могут не дать продать. Просто парализуют финансы клуба. Интересный наступает прецедент, юридическая коллизия, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 апреля 2018, 23:34

      Болельщики Челси пострадают больше от своего правительства, продаст всех Абрамович, потом поиграют сезон ещё подзаработать и в чемпионшип, потом продаст клуб и пускай болельщики уже разбираются с политиками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 апреля 2018, 23:16

      Пора продавать лондонских аристократов и покупать работяг из Мордовии.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Патронташ 16 апреля 2018, 01:13

      Лучше в ФК Сочи денег вбухать...там стадик хороший и Юг))

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 апреля 2018, 22:56

      Упс!А что так?Сколько лет не чесались,а теперь на тебе...

      2
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