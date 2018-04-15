Мевля: «Я первый защитник, не привезший гол в дебютном матче за «Зенит»? Забавно. Рад прервать эту традицию»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о собственной игре.

В нынешнем сезоне футболист провел в РФПЛ 13 матчей, в которых заработал две желтые карточки.

– Знаете, что вы стали первым защитником «Зенита» за много лет, который не привез гол в дебютном матче?

– Да, ребята мне рассказывали об этом! Но это, наверное, больше история для журналистов. Хотя очень забавно! Что ж, раз такая традиция и была, рад ее прервать. Надеюсь, в будущем такого не повторится.