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    Мевля: «Я первый защитник, не привезший гол в дебютном матче за «Зенит»? Забавно. Рад прервать эту традицию»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о собственной игре.

    В нынешнем сезоне футболист провел в РФПЛ 13 матчей, в которых заработал две желтые карточки.

    – Знаете, что вы стали первым защитником «Зенита» за много лет, который не привез гол в дебютном матче?

    – Да, ребята мне рассказывали об этом! Но это, наверное, больше история для журналистов. Хотя очень забавно! Что ж, раз такая традиция и была, рад ее прервать. Надеюсь, в будущем такого не повторится.

    Источник: Sport24

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    15.04.2018 10:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 19:12

      Нашёл чему радоваться -- вот если гол забил -- тогда и порадоваться можно !!!

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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 18:58

      слабый защитник постоянно теряет позицию и не умеет начать атаку

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