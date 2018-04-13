Куртуа интересен переход в «ПСЖ»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в составе «ПСЖ». У бельгийского голкипера истекает контракт с лондонским клубом летом 2019 года.

Известно, что представители французского клуба ведут переговоры с окружением футболиста. Сам Куртуа не против такого развития своей карьеры.

Что касается «Челси», то англичане рассчитывают сохранить голкипера в своем составе как минимум еще на сезон. В этом случае они рискуют отпустить его летом 2019 года по свободному трансферу.