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    Куртуа интересен переход в «ПСЖ»

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в составе «ПСЖ». У бельгийского голкипера истекает контракт с лондонским клубом летом 2019 года.

    Известно, что представители французского клуба ведут переговоры с окружением футболиста. Сам Куртуа не против такого развития своей карьеры.

    Что касается «Челси», то англичане рассчитывают сохранить голкипера в своем составе как минимум еще на сезон. В этом случае они рискуют отпустить его летом 2019 года по свободному трансферу.

    Источник: RMC

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    13.04.2018 11:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:46

      Для ПСЖ - это усиление, но Куртуа это нафиг надо? Лига 1 не ровня АПЛ, а в ЛЧ ПСЖ ещё не скоро чего-то существенного добьётся. Пускай Челси сейчас не тот, что в золотую эру Моуриньо, но статуснее ПСЖ. Да и Англия, опять же.

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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:29

      Скорей всего Челси постарается его отговорить.

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      Рейтинг: +148

      Sarco 13 апреля 2018, 15:22

      После того ,как он продемонстрировал безкрайние размеры своего очка ,на знаю расстроюсь ли его уходу ,хотя он и так не тащил прям ...)

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 апреля 2018, 12:04

      в Реал пусть лучше переходит)

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