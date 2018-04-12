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    ЦСКА подарит шапки-ушанки фанатам «Арсенала»

    Воспитанники академии ЦСКА подарят шапки-ушанки болельщикам «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против армейцев.

    Подарки вручаются в рамках акции Gentlefan. В прошлом году армейцы провели аналогичную акцию перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    На матч ЦСКА – «Арсенал» ожидает более 730 болельщиков «канониров». Матч начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Интерфакс

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    12.04.2018 14:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 апреля 2018, 21:13

      Шапка-ушанка на голову,пе..лей на морду,пенка в зад

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 апреля 2018, 20:07

      П....ам английским еще подарки дарить... Российским фанам что-то не припомню, чтобы подарки дарил кто-нибудь.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2018, 16:57

      730 ушанок..
      можно ещё пол-Мусы прикупить..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 16:22

      это чтобы им больно не было после матча

      3
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 апреля 2018, 15:11

      Подарите им 4 мяча в сетку ворот, себе не оставляйте, не жадничайте!))

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 апреля 2018, 14:54

      а чего не валенки ?

      2
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