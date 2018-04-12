ЦСКА подарит шапки-ушанки фанатам «Арсенала»

Воспитанники академии ЦСКА подарят шапки-ушанки болельщикам «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против армейцев.

Подарки вручаются в рамках акции Gentlefan. В прошлом году армейцы провели аналогичную акцию перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

На матч ЦСКА – «Арсенал» ожидает более 730 болельщиков «канониров». Матч начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.