Видео гола Салаха под музыку из «Титаника» набрало больше миллиона просмотров

Бред какой то!
Подходит слова Аллах акбар!
Болельщик «Ливерпуля» с никнеймом Charlie в своем твиттере опубликовал видео гола форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ.
Charlie наложил на видео музыку из кинофильма «Титаник» (1997).
«Я подтверждаю, что с музыкой из «Титаника» гол Салаха выглядит лучше», – написал болельщик в твиттере.
Видео набрало больше 1,1 миллиона просмотров, 23 тысяч ретвитов и почти 30 тысяч лайков.
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— Charlie (@AnfieldNotion) 10 апреля 2018 г.