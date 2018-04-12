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  • Видео гола Салаха под музыку из «Титаника» набрало больше миллиона просмотров

Видео гола Салаха под музыку из «Титаника» набрало больше миллиона просмотров

12 апреля 2018, 13:40
9

Болельщик «Ливерпуля» с никнеймом Charlie в своем твиттере опубликовал видео гола форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ.

Charlie наложил на видео музыку из кинофильма «Титаник» (1997).

«Я подтверждаю, что с музыкой из «Титаника» гол Салаха выглядит лучше», – написал болельщик в твиттере.

Видео набрало больше 1,1 миллиона просмотров, 23 тысяч ретвитов и почти 30 тысяч лайков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Салах Мохамед
Комментарии (9)
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talgatnurzhanov2006
1523531113
Впечатляюще!!! Прям дух захватывает.
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Munez89
1523531204
)) прикольно.Просто знаете, Сити го..о, как и ПСЖ!
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vick-north-west
1523532184
Да, у Салаха наверно "Титаник" любимый фильм. Встал точно как Роза в памятном кадре. И объятия сзади.
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x-x-x-x-x
1523533263
красиво получилось
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lejnin
1523535131
Это идеально! )))) Вообще, как поклонник Спартака, должен быть в обиде на Ливер, но нет, они мне импонируют своей разухабистой игрой вкупе с отвязным Клоппом )))
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Shogun
1523536426
Класс, ну мне видак нравится, когда Уотфорд с Лестером в плей-офф играли за путевку в АПЛ и там вообще бомба была, когда Альмуния пенку отбил на 90й минуте и сразу контратакой Лоси гол забили, вот там было зрелище особенно на трибуне и игра вроде бы 3-2 закончилась
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Dimka_Foxy
1523536439
Действительно , сочетается великолепно
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ПФК ЦСКА Моscow
1523539497
к голу этот трек подходит лучше, чем к фильму)
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upiter622
1523639016
Бред какой то! Подходит слова Аллах акбар!
Ответить
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