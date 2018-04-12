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    Видео гола Салаха под музыку из «Титаника» набрало больше миллиона просмотров

    Болельщик «Ливерпуля» с никнеймом Charlie в своем твиттере опубликовал видео гола форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ.

    Charlie наложил на видео музыку из кинофильма «Титаник» (1997).

    «Я подтверждаю, что с музыкой из «Титаника» гол Салаха выглядит лучше», – написал болельщик в твиттере.

    Видео набрало больше 1,1 миллиона просмотров, 23 тысяч ретвитов и почти 30 тысяч лайков.

    Источник: Twitter

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    12.04.2018 13:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 13 апреля 2018, 20:03

      Бред какой то!
      Подходит слова Аллах акбар!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 апреля 2018, 16:24

      к голу этот трек подходит лучше, чем к фильму)

      1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 12 апреля 2018, 15:33

      Действительно , сочетается великолепно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 апреля 2018, 15:33

      Класс, ну мне видак нравится, когда Уотфорд с Лестером в плей-офф играли за путевку в АПЛ и там вообще бомба была, когда Альмуния пенку отбил на 90й минуте и сразу контратакой Лоси гол забили, вот там было зрелище особенно на трибуне и игра вроде бы 3-2 закончилась

      2
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      Рейтинг: +844

      lejnin 12 апреля 2018, 15:12

      Это идеально! )))) Вообще, как поклонник Спартака, должен быть в обиде на Ливер, но нет, они мне импонируют своей разухабистой игрой вкупе с отвязным Клоппом )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 апреля 2018, 14:41

      красиво получилось

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 апреля 2018, 14:23

      Да, у Салаха наверно "Титаник" любимый фильм. Встал точно как Роза в памятном кадре. И объятия сзади.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 апреля 2018, 14:06

      )) прикольно.Просто знаете, Сити го..о, как и ПСЖ!

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 12 апреля 2018, 14:05

      Впечатляюще!!! Прям дух захватывает.

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