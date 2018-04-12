Видео гола Салаха под музыку из «Титаника» набрало больше миллиона просмотров

Болельщик «Ливерпуля» с никнеймом Charlie в своем твиттере опубликовал видео гола форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ.

Charlie наложил на видео музыку из кинофильма «Титаник» (1997).

«Я подтверждаю, что с музыкой из «Титаника» гол Салаха выглядит лучше», – написал болельщик в твиттере.

Видео набрало больше 1,1 миллиона просмотров, 23 тысяч ретвитов и почти 30 тысяч лайков.