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    Corriere dello Sport: Манчини может остаться в «Зените» до зимы

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини может продолжить работу в клубе и по окончании сезона. Причиной тому способно послужить желание специалиста сэкономить на налогах.

    Так, итальянец может не выплачивать порядка 20 процентов налогов в российскую казну, если будет фактически работать с «Зенитом» до конца 2018 года.

    Манчини работает с сине-бело-голубыми с лета.

    Источник: Corrieredellosport

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    10.04.2018 23:08
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 апреля 2018, 17:38

      Пора бы уже думать о тренере. Говорить,советоваться -кого бы он хотел иметь в составе.Сезон уже завален полностью,а эти рас.....дяи после каждого тура льют воду на наши ослиные головы.Народ слушает -на кухне квасит,но на баррикады не пойдет. Хороший РУССКИЙ НАРОД- добрый и отзывчивый.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 апреля 2018, 17:31

      У нас тут футбол или бизнес клуб какой. Руководство Зенита может и не такую херню придумать.На футбол положить-главное мани-мани. Тем более бабки народные- повысим ЖКХ-отобьем.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 14:02

      Дайте Роберто поработать.
      Без него Зенит не осуществит своей мечты и не вылетит в ФНЛ.

      -2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 апреля 2018, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАЛЛЕТИ ВООБЩЕ ПОЛТОРА ГОДА В ЗЕНИТЕ ЧИСЛИЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА

      -4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > СОКОЛ САРАТОВ 11 апреля 2018, 14:56

      это тебе сам лысый сказал?

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > SapogSpb 11 апреля 2018, 16:24

      весна,шизофреников куча бегает по инету...

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > 3a zenit 11 апреля 2018, 19:35

      Это официальная информация пресс-службы клуба. Его держали до конца контракта, платя зарплату, так как это было выгоднее нейстойки, а он приходил на базу отмечаться, чтобы не нарушать контракт.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 10:58

      я то думал он ради команды хочет остаться и доделать важные дела а тут вон оно в чем дело оказывается))

      3
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      Рейтинг: +1170

      inzek 11 апреля 2018, 10:48

      хоть бы, хоть бы)

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 11 апреля 2018, 10:02

      это будет хорошо, за пол года он продолжит развал зенита, летом продаст Дзюбу и шатова еще кого нибудь как это было с жулиано и данни... и в итоге зенит к зиме будет ровно на 16 месте готовится к фнл на будущий год с новым тренером!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Гуус 11 апреля 2018, 14:51

      развал?У него осенью была команда которая могла порвать любого.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > 3a zenit 11 апреля 2018, 19:35

      осенью просто зенит был лучше гоов чем его соперники, а вот сейчас мы видим уровень зенита и манчини!

      -1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > 3a zenit 11 апреля 2018, 19:36

      а теперь уже не любого. Ну а к следующей зиме у него будет команда, которую сможет порвать любой.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Гуус 11 апреля 2018, 20:03

      ага по ходк движения сломалось по твоему-хни не пиши

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Вомбат 11 апреля 2018, 20:04

      я верю в Манчини он это доказал по осени,то что сейчас происходит это болезнь денгисова не более.

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      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2018, 09:44

      Интересно, что Фурсенко думает по этому поводу. Зенит будет разваливаться и дальше?

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > polt 11 апреля 2018, 19:37

      Фурсенко?! Думает?! Чем по-вашему он может думать?

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 11 апреля 2018, 09:22

      Значит у Манчини на первом месте бабки.И похоже насрать как играет команда и на каком месте окажется.Дай Бог к зиме удержаться в середине таблицы.Фурсика к позорному столбу.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 апреля 2018, 08:44

      А я то все голову ломал,чего это Манчини от компенсации за расторжение контракта отказался??

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