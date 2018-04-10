Corriere dello Sport: Манчини может остаться в «Зените» до зимы

Пора бы уже думать о тренере. Говорить,советоваться -кого бы он хотел иметь в составе.Сезон уже завален полностью,а эти рас.....дяи после каждого тура льют воду на наши ослиные головы.Народ слушает -на кухне квасит,но на баррикады не пойдет. Хороший РУССКИЙ НАРОД- добрый и отзывчивый.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини может продолжить работу в клубе и по окончании сезона. Причиной тому способно послужить желание специалиста сэкономить на налогах.
Так, итальянец может не выплачивать порядка 20 процентов налогов в российскую казну, если будет фактически работать с «Зенитом» до конца 2018 года.
Манчини работает с сине-бело-голубыми с лета.