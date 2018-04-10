Геркус: «Локомотив» уже гарантировал себе место в пятерке. Теперь можем побороться за место повыше»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что команда уже выполнила задачу на сезон, поскольку гарантировала попадание в первую пятерку по его итогам. Руководитель отметил, что теперь железнодорожники постараются занять место повыше.

«Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятeрке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру», – сказал Геркус.

В субботу, 14 апреля, «Локомотив» в матче 26 тура РФПЛ сыграет с «Динамо». На данный момент красно-зеленые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на два очка и имея при этом матч в запасе.