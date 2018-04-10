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  • Геркус: «Локомотив» уже гарантировал себе место в пятерке. Теперь можем побороться за место повыше»

Геркус: «Локомотив» уже гарантировал себе место в пятерке. Теперь можем побороться за место повыше»

10 апреля 2018, 13:43
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что команда уже выполнила задачу на сезон, поскольку гарантировала попадание в первую пятерку по его итогам. Руководитель отметил, что теперь железнодорожники постараются занять место повыше.

«Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятeрке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру», – сказал Геркус.

В субботу, 14 апреля, «Локомотив» в матче 26 тура РФПЛ сыграет с «Динамо». На данный момент красно-зеленые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на два очка и имея при этом матч в запасе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1523357838
это работа тренера, а тебе не языком чесать надо, а за посещаемость бороться -стыдно смотреть на плешивое РЖД
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vodomut
1523357876
это ещё посмотрим
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Евгений Агеев
1523362347
Пиз....абол....да он давно спит и видит себя на первом месте. Показуха какая то. Типо они спокойны! Фу...мерзкий тип, и на внешность и по высказываниям!
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shinnik
1523362653
Место повыше-верхние нары.. Локо+,Геркус-..((
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Axe111
1523375836
Это шок.Команда на 1 месте и говорит такую чушь.Продались уже спартаку
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Полная Канистра
1523376635
я чё то этого типа не понимаю похоже он пьян такое ляпнуть идут на 1 и ещё по выше т.е. на 0 место
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zigbert
1523379581
Геркус боится сглазить.
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Ganesse
1523382935
Пока толку от Геркуса никакого не видится.Один плюс, что поверил в Палыча, но он свой человек и делает работу замечательно.Смог без трансферов команду наладить,.Так что первое место-это уже как минимум. Во всех турнирах повылетали,будьте любезны брать ЧР!
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