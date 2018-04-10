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    Геркус: «Локомотив» уже гарантировал себе место в пятерке. Теперь можем побороться за место повыше»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что команда уже выполнила задачу на сезон, поскольку гарантировала попадание в первую пятерку по его итогам. Руководитель отметил, что теперь железнодорожники постараются занять место повыше.

    «Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятeрке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру», – сказал Геркус.

    В субботу, 14 апреля, «Локомотив» в матче 26 тура РФПЛ сыграет с «Динамо». На данный момент красно-зеленые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на два очка и имея при этом матч в запасе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2018 13:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 10 апреля 2018, 20:55

      Пока толку от Геркуса никакого не видится.Один плюс, что поверил в Палыча, но он свой человек и делает работу замечательно.Смог без трансферов команду наладить,.Так что первое место-это уже как минимум. Во всех турнирах повылетали,будьте любезны брать ЧР!

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 19:59

      Геркус боится сглазить.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 19:10

      я чё то этого типа не понимаю похоже он пьян такое ляпнуть идут на 1 и ещё по выше т.е. на 0 место

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 апреля 2018, 18:57

      Это шок.Команда на 1 месте и говорит такую чушь.Продались уже спартаку

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 15:17

      Место повыше-верхние нары..
      Локо+,Геркус-..((

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 10 апреля 2018, 15:12

      Пиз....абол....да он давно спит и видит себя на первом месте. Показуха какая то. Типо они спокойны! Фу...мерзкий тип, и на внешность и по высказываниям!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Евгений Агеев 10 апреля 2018, 17:49

      Фу...мерзкий тип, и на внешность и по высказываниям!

      эти же слова я адресую тебе

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > srg38 10 апреля 2018, 18:49

      Смешно, правда) Такое ощущение, что я тебя назвал мерзким типом)
      Но мои слова на счет Геркуса ты почему то не опровергаешь)

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 10 апреля 2018, 13:57

      это ещё посмотрим

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 апреля 2018, 13:57

      это работа тренера, а тебе не языком чесать надо, а за посещаемость бороться -стыдно смотреть на плешивое РЖД

      -3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Боцман59rus 10 апреля 2018, 14:33

      Работа тренера, настроить команду на победу. А не языком трепать, как ты написал.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ФанатОтБога 10 апреля 2018, 15:06

      ты видимо самый тупой фанат бога,,, я про семина ни слова не написал тупица

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Боцман59rus 10 апреля 2018, 17:46

      Я разве упомянул, где-то Семина? Видимо с тупостью проблемы не у меня))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ФанатОтБога 10 апреля 2018, 18:37

      я за год, такого идиота, не понимающего собственные записки, вижу впервые, избавь меня от "радости" общения с тобой

      2
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