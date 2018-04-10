Мане пообещал вывести «Ливерпуль» в полуфинал ЛЧ ради болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане считает, что в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» легко не будет ни одной из сторон.

«Это наш шанс. Легко не будет обеим командам, но мы выйдем на матч, чтобы показать себя с лучшей стороны и пробиться в полуфинал – ради болельщиков и клуба», – сказал Мане.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.