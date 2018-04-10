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    Мане пообещал вывести «Ливерпуль» в полуфинал ЛЧ ради болельщиков

    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане считает, что в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» легко не будет ни одной из сторон.

    «Это наш шанс. Легко не будет обеим командам, но мы выйдем на матч, чтобы показать себя с лучшей стороны и пробиться в полуфинал – ради болельщиков и клуба», – сказал Мане.

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 10 апреля 2018, 12:49

      интересно, а когда российский футбольный клуб выйдет в полуфинал ЛЧ ради болельщиков и клуба??? ну или хотя бы ради бабла???

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Neverov1 10 апреля 2018, 23:31

      Нет такого уровня футболиста в Российской команды,ну неетуу

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Neverov1 10 апреля 2018, 23:48

      Спартак в 91 году выходил в полуфинал лч

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