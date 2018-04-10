Кариус: «Четвертьфинал ЛЧ – это воплощение мечты»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус счастлив, что у него есть возможность принимать участие в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

«Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально», – рассказал Кариус.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.