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    Кариус: «Четвертьфинал ЛЧ – это воплощение мечты»

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус счастлив, что у него есть возможность принимать участие в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

    «Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально», – рассказал Кариус.

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 10 апреля 2018, 11:34

      Лично я очень рад, что Клопп наконец-то доверился Карриусу)
      Сколько можно было терпеть ошибки вечно перспективного Миньоле?
      А Карриус,как по мне, один из лучших киперов в АПЛ на сегодняшний день

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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 апреля 2018, 10:28

      А победа в ЛЧ ?

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