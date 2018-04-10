Кариус: «Четвертьфинал ЛЧ – это воплощение мечты»

Лично я очень рад, что Клопп наконец-то доверился Карриусу)
Сколько можно было терпеть ошибки вечно перспективного Миньоле?
А Карриус,как по мне, один из лучших киперов в АПЛ на сегодняшний день
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус счастлив, что у него есть возможность принимать участие в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.
«Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально», – рассказал Кариус.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.