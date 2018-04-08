Орлов: «Фактически «Зенитом» управляют Манчини и Чинквини. Фурсенко находится в стороне»

Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал об особенностях управления санкт-петербургским «Зенитом». Комментатор отметил, что президент находится в стороне от дел.

«Роберто Манчини потратил на приобретения 70 миллионов евро. Главный закоперщик его покупок – Оресте Чинквини, спортивный директор. Они вдвоем фактически и руководят «Зенитом», а Сергей Фурсенко – в стороне», – сказал Орлов.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.