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    Орлов: «Фактически «Зенитом» управляют Манчини и Чинквини. Фурсенко находится в стороне»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал об особенностях управления санкт-петербургским «Зенитом». Комментатор отметил, что президент находится в стороне от дел.

    «Роберто Манчини потратил на приобретения 70 миллионов евро. Главный закоперщик его покупок – Оресте Чинквини, спортивный директор. Они вдвоем фактически и руководят «Зенитом», а Сергей Фурсенко – в стороне», – сказал Орлов.

    «Зенит» в РФПЛ идет пятым.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.04.2018 11:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 апреля 2018, 14:19

      Я не зря писал, что после "рвать всех" от Фурсенко будут рвать очко Манчини (что вчера сделал Шатов), Чинквини, а только потом самому Фурсенко.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 14:14

      Всю шайку гнать пинком под ... Нечего разбираться!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 14:11

      Ага давай выводи Фурсенко из под удара-он белый и пушистый,стремно.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 апреля 2018, 13:33

      Мутко, Фурсенко... Хохлятско... Дерьмоо.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 8 апреля 2018, 13:16

      Бедный фурсенко плачет в углу как лох к зениту не пускают!!!!!!!!! геннадий сергеевич в курсе всех событий! вот кому надо быть тренером!!!!

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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 8 апреля 2018, 13:02

      Оба итальянцы или оба грузины ?

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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 8 апреля 2018, 12:56

      а Сергей Фурсенко – в стороне», – сказал Орлов. - Чё, курит нервно в сторонке?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2018, 12:26

      ну все флюгер заработал, там похаять, а в нужном месте подлизнуть, в этом весь Гена.
      Что ты там Фурсенко выгораживаешь, самый бестолковый функционер, хуже чем Мутко, Мутко хоть хавальник может такой составить, что типа я тут вообще не причем, они сами все мильдоний жрали )))

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 8 апреля 2018, 12:17

      Выгораживает партнера)

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 12:16

      так то тренер и должен выбирать себе игроков, а не руководство

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