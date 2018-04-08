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    Ракитич: «Месси заслуживает того, чтобы о нем все говорили»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о фигуре своего партнера Лионеля Месси. Хорват полагает, что прикованное к аргентинцу внимание вполне оправдано.

    «Лионель заслужил, чтобы о нем говорили все. Когда я приду домой, тоже порассуждаю о Месси», – заявил футболист.

    Напомним, что в матче 31 тура испанской Примеры против «Леганеса» (3:1) нападающий отметился хет-триком.

    Источник: Football Espana

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    08.04.2018 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 12:05

      Ваня иногда как флюгер бывает, тут недавно Рона хвалил, но сам то забывает, что он на 100% зависит от Месси. Такие могут придать.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 апреля 2018, 10:33

      У нас в стране сейчас все говорят про Заболотного...Какая все-таки разная бывает слава

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