Ракитич: «Месси заслуживает того, чтобы о нем все говорили»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о фигуре своего партнера Лионеля Месси. Хорват полагает, что прикованное к аргентинцу внимание вполне оправдано.

«Лионель заслужил, чтобы о нем говорили все. Когда я приду домой, тоже порассуждаю о Месси», – заявил футболист.

Напомним, что в матче 31 тура испанской Примеры против «Леганеса» (3:1) нападающий отметился хет-триком.