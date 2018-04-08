Ракитич: «Месси заслуживает того, чтобы о нем все говорили»

Ваня иногда как флюгер бывает, тут недавно Рона хвалил, но сам то забывает, что он на 100% зависит от Месси. Такие могут придать.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о фигуре своего партнера Лионеля Месси. Хорват полагает, что прикованное к аргентинцу внимание вполне оправдано.
«Лионель заслужил, чтобы о нем говорили все. Когда я приду домой, тоже порассуждаю о Месси», – заявил футболист.
Напомним, что в матче 31 тура испанской Примеры против «Леганеса» (3:1) нападающий отметился хет-триком.