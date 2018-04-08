В «Барселоне» сообщили, что не заинтересованы в Шоу

«Барселона» опровергла информацию о возможном приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует подписать 22-летнего англичанина на правах аренды.

В «Барселоне» заявили, что рассчитывают на Жорди Альбу и Люку Диня.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Шоу провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.