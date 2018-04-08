Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Барселоне» сообщили, что не заинтересованы в Шоу

    «Барселона» опровергла информацию о возможном приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует подписать 22-летнего англичанина на правах аренды.

    В «Барселоне» заявили, что рассчитывают на Жорди Альбу и Люку Диня.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Шоу провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2018 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2018, 14:05

      Я так и подозревал изначально. Есть такая фишка у СМИ придумывать фейки о лавочниках и тех, кого на время подзабыли, чтоб читательский интерес подогреть на ровном месте.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11