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    Орлов: «Ходят разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что президент «Локомотива» Илья Геркус может перейти на работу в «Зенит». При этом он считает, что руководитель железнодорожников вряд ли покинет московский клуб, если ему удастся стать чемпионом в нынешнем сезоне.

    «Разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит» ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с «Локомотивом», то разве уйдет оттуда? Для этого надо самоубийцей быть.

    Пожелаем Илье успехов, чтобы он довел свою работу. Он петербуржец и всегда болел за «Зенит», этого даже не скрывает. Но работает в «Локомотиве» весьма неплохо. Посмотрим, чем все закончится», – сказал Орлов в своей передаче «ГСО Live».

    После 25 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 49 очков. «Зенит» занимает пятое место, имея в активе 42 балла. При этом красно-зеленые провели 23 матча, а сине-бело-голубые – 24.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.04.2018 00:43
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:28

      не очень вериться в подобное, скорее просто слух.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:24

      Где был Геркус, когда не было Шпалыча? Да и на Шпалыча он наезжал. Недаром Шпалыч не раз в начале сезона говорил, что любое поражение грозит для него отставкой. Делайте выводы, господа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:43

      Это маловероятно.

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 апреля 2018, 10:56

      А закончится все победой Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 10:32

      Герус противный. Мерзкая личность

      1
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    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 апреля 2018, 10:15

      - интересная инфа !, уж не поэтому ли Фурсенко с такой уверенностью обещал "рвать" всех подряд!?, тем интереснее будет противостояние 6-го мая), вообще - чем ближе "развязка", тем больше дух захватывает!...извиняюсь за политический окрас, я просто прокомментировал Источник: «ВКонтакте»

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 8 апреля 2018, 10:02

      Орлофф вечно нелепые вбросы делает))

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 апреля 2018, 09:59

      Ты же сам эти слухи распускаешь!!!

      4
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 апреля 2018, 09:54

      После Смородской хочется целовать рельсы, по которым ехал паровоз Геркуса

      4
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 8 апреля 2018, 08:26

      очередная тупая жирная утка!!!

      4
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