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  • Орлов: «Ходят разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит»

Орлов: «Ходят разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит»

8 апреля 2018, 00:43
27

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что президент «Локомотива» Илья Геркус может перейти на работу в «Зенит». При этом он считает, что руководитель железнодорожников вряд ли покинет московский клуб, если ему удастся стать чемпионом в нынешнем сезоне.

«Разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит» ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с «Локомотивом», то разве уйдет оттуда? Для этого надо самоубийцей быть.

Пожелаем Илье успехов, чтобы он довел свою работу. Он петербуржец и всегда болел за «Зенит», этого даже не скрывает. Но работает в «Локомотиве» весьма неплохо. Посмотрим, чем все закончится», – сказал Орлов в своей передаче «ГСО Live».

После 25 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 49 очков. «Зенит» занимает пятое место, имея в активе 42 балла. При этом красно-зеленые провели 23 матча, а сине-бело-голубые – 24.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий Геркус Илья
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1523137923
Как-то я не уверен, что успехи Локо связаны с Геркусом.
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zico2205
1523139699
А толку ??????????????????? Надо менять всю политику и стратегию......Разорять своих конкурентов в чемпионате- не выход из положения.....Минимум полсотни очень даже неплохих питерских воспитанников бороздит по стране.....Может найдется тренер, который сколотит молодежь, как 20 лет назад ???? А Аршавиных и Кержаковых еще хватает в стране, только их надо вовремя запустить в дело...
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Полная Канистра
1523152011
корабль идёт на дно и геркус вам не поможет недавно такой номер отмочил на всю страну деньги выкинул и 3 очка в конвертике с поклоном принёс пермякам Но дело ваше потом гуляй маша
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Nesterenko
1523157498
Забирайте лучше Смородскую, она лучше Геркуса))))
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serghio1990
1523165195
очередная тупая жирная утка!!!
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wobaekat
1523170469
После Смородской хочется целовать рельсы, по которым ехал паровоз Геркуса
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absent32
1523170755
Ты же сам эти слухи распускаешь!!!
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Spartak Piter
1523172729
Герус противный. Мерзкая личность
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Опорник84
1523174163
А закончится все победой Спартака!
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zigbert
1523180630
Это маловероятно.
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