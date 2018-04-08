Орлов: «Ходят разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что президент «Локомотива» Илья Геркус может перейти на работу в «Зенит». При этом он считает, что руководитель железнодорожников вряд ли покинет московский клуб, если ему удастся стать чемпионом в нынешнем сезоне.

«Разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит» ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с «Локомотивом», то разве уйдет оттуда? Для этого надо самоубийцей быть.

Пожелаем Илье успехов, чтобы он довел свою работу. Он петербуржец и всегда болел за «Зенит», этого даже не скрывает. Но работает в «Локомотиве» весьма неплохо. Посмотрим, чем все закончится», – сказал Орлов в своей передаче «ГСО Live».

После 25 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 49 очков. «Зенит» занимает пятое место, имея в активе 42 балла. При этом красно-зеленые провели 23 матча, а сине-бело-голубые – 24.