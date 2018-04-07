Паредес: «Главная цель «Зенита» – не чемпионство, а попадание в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес считает, что попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон – более важная задача для петербургского клуба, чем чемпионство.

На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

– Главная цель «Зенита» сейчас – золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?

– Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача – прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.

– Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?

– Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс – я искренне верю в это.