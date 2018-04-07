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    Паредес: «Главная цель «Зенита» – не чемпионство, а попадание в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес считает, что попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон – более важная задача для петербургского клуба, чем чемпионство.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    – Главная цель «Зенита» сейчас – золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?

    – Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача – прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.

    – Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?

    – Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс – я искренне верю в это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 08:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:07

      Цель должна быть максимальной.Похоже Паредес не верит в свои силы.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 апреля 2018, 19:31

      обратку дали чемпионы первых туров....чёт разрыватель всех и вся фурс молчит...трепло...

      0
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      Рейтинг: +14

      am1975 7 апреля 2018, 12:33

      чето непонятно оздой кричит усех порвем и будем чемпиенами
      а арги и чемпиенами нехотят быть хотя короновали их еще в
      прошлом году,а сейчас говорят добраться бы до лиги чемпов
      чтоони там едят наверно болотные глюценогенные грибочки.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 апреля 2018, 11:26

      Сегодня первое препятствие - Краснодар. Посмотрим, чего стоят слова Паредеса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 10:48

      если локо проиграет все матчи хотя это мало вероятно то тогда конечно будете чемпионами но помимо вас ещё кое кто не прочь тоже стать чемпионами ОЧЕРЕДЬ ОДНАКО

      5
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Полная Канистра 7 апреля 2018, 11:47

      Очередь в котором Зенит аутсайдер

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 7 апреля 2018, 10:44

      Вот это новость..
      А я то грешным делом думал что чемпион России на прямую попадает в Лигу Чемпионов.
      А оно вон как выходит - что "золото" и попадание в ЛЧ вещи не взаимосвязанные...))

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 апреля 2018, 10:24

      вот и СКА-Хабаровск также думают)))

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 апреля 2018, 09:45

      А в Лиге чемпионов "главная цель" даже не выход из группы. Олимпийский девиз: " главное, не победа, а участие". Селфи на фоне настоящих профи-футболистов. Нынешний удел российских клубов это лига Европы ( утешительная лига для неудачников) и то до четвертьфинала. И предел мечтаний- выход в полуфинал ЛЕ. А уж финал... "Это фантастика, сынок!"(с)

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ЮНик 7 апреля 2018, 10:17

      Не только салфи, еще и футболки можно взять ))))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > ЮНик 7 апреля 2018, 10:19

      Да,уж,как в ЛЧ поучаствовали в этом сезоне, все видели и в ЛЕ не лучше !

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      Рейтинг: +3136

      m40 7 апреля 2018, 09:39

      Паредес через год: Главная цель Зенита- попадание в Лига Европы

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 апреля 2018, 09:34

      Эта "цель" у бомжей почти каждый месяц меняется, сначала чемпионство, потом ЛЕ, теперь вот попадание в ЛЧ, и не одна не будет выполнена )))

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