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  • Паредес: «Главная цель «Зенита» – не чемпионство, а попадание в Лигу чемпионов»

Паредес: «Главная цель «Зенита» – не чемпионство, а попадание в Лигу чемпионов»

7 апреля 2018, 08:35
19

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес считает, что попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон – более важная задача для петербургского клуба, чем чемпионство.

На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

– Главная цель «Зенита» сейчас – золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?

– Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача – прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.

– Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?

– Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс – я искренне верю в это.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (19)
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acer2003
1523079785
Подождём и посмотрим ! Хотелось бы верить!
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Боцман59rus
1523080325
ОСНОВНАЯ цель, а не главная, опять заголовки школьник вояет, не делайте из паредеса идиота,,,
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zico2205
1523080432
Оба- на....А Фурсенко ведь заявлял на всю страну после 10 туров, что ничто не помешает нам быть чемпионами.....Теперь вот цель-Лига Чемпионов....А через пару недель, целью станет Лига Европы.....А на следующий сезон, целью будет - не вылет в ФНЛ....
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ufos73
1523082887
Эта "цель" у бомжей почти каждый месяц меняется, сначала чемпионство, потом ЛЕ, теперь вот попадание в ЛЧ, и не одна не будет выполнена )))
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m40
1523083144
Паредес через год: Главная цель Зенита- попадание в Лига Европы
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ЮНик
1523083519
А в Лиге чемпионов "главная цель" даже не выход из группы. Олимпийский девиз: " главное, не победа, а участие". Селфи на фоне настоящих профи-футболистов. Нынешний удел российских клубов это лига Европы ( утешительная лига для неудачников) и то до четвертьфинала. И предел мечтаний- выход в полуфинал ЛЕ. А уж финал... "Это фантастика, сынок!"(с)
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Lev Aleks
1523085891
вот и СКА-Хабаровск также думают)))
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Forlan-LV
1523087071
Вот это новость.. А я то грешным делом думал что чемпион России на прямую попадает в Лигу Чемпионов. А оно вон как выходит - что "золото" и попадание в ЛЧ вещи не взаимосвязанные...))
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Полная Канистра
1523087280
если локо проиграет все матчи хотя это мало вероятно то тогда конечно будете чемпионами но помимо вас ещё кое кто не прочь тоже стать чемпионами ОЧЕРЕДЬ ОДНАКО
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am1975
1523093632
чето непонятно оздой кричит усех порвем и будем чемпиенами а арги и чемпиенами нехотят быть хотя короновали их еще в прошлом году,а сейчас говорят добраться бы до лиги чемпов чтоони там едят наверно болотные глюценогенные грибочки.
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