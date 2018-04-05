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    Рибери может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери по окончании сезона может переехать в Саудовскую Аравию. По информации Sport Paper, 34-летний француз присоединится к клубу «Аль-Иттихад».

    Контракт футболиста с мюнхенской командой истекает летом, поэтому к новому клубу игрок присоединится бесплатно.

    Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в Бундеслиге 14 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:01

      Свой след в Баварии он оставил,теперь можно поиграть в удовольствие.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2018, 08:39

      Заработает на безбедную пенсию, тем более он мусульманин.

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