Рибери может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Свой след в Баварии он оставил,теперь можно поиграть в удовольствие.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери по окончании сезона может переехать в Саудовскую Аравию. По информации Sport Paper, 34-летний француз присоединится к клубу «Аль-Иттихад».
Контракт футболиста с мюнхенской командой истекает летом, поэтому к новому клубу игрок присоединится бесплатно.
Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в Бундеслиге 14 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.