Хендерсон: «Разгром «Сити»? Атмосфера на «Энфилде» нам помогла»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

«Мы знали, что атмосфера будет потрясающей, и она была такой. И она помогла нам.

Наша игра – это про то, как работать слаженно. И мы исполнили все потрясающе, боролись за каждый метр. Но это только первый матч.

Желтая карточка? Я не так много фолил. Поэтому мне обидно пропустить ответный матч, – сказал Хендерсон.

Ответный матч пройдет 10 апреля.