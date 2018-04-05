Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хендерсон: «Разгром «Сити»? Атмосфера на «Энфилде» нам помогла»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

    «Мы знали, что атмосфера будет потрясающей, и она была такой. И она помогла нам.

    Наша игра – это про то, как работать слаженно. И мы исполнили все потрясающе, боролись за каждый метр. Но это только первый матч.

    Желтая карточка? Я не так много фолил. Поэтому мне обидно пропустить ответный матч, – сказал Хендерсон.

    Ответный матч пройдет 10 апреля.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      ikarus74 5 апреля 2018, 07:29

      И что же самое обидное случись такое с сити, например, в России наверняка засчитали бы техническое поражение российской команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ikarus74 5 апреля 2018, 07:27

      Будем посмотреть как ответят болелы сити, наверняка придумают что-то в ответку. Всё-таки хорошо что первая игра была не дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 07:10

      молодцы парни)очень рад)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 апреля 2018, 03:48

      А может повлияла "предматчевая атмосфера"???Ибо М.С. был подавлен...Как в Дортмунде...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11