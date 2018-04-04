Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Mail: «Челси» готов платить Азару 300 тысяч в неделю

    «Челси» намерен сделать все возможное, чтобы удержать в команде полузащитника Эдена Азара. Как сообщается, клуб готов сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в составе лондонцев. Новый контракт предполагает зарплату бельгийца в размере 300 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему соглашению игрок зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

    В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 апреля 2018, 14:44

      Абрамович готов платить,Челси здесь ни причём.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11