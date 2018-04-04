Daily Mail: «Челси» готов платить Азару 300 тысяч в неделю

«Челси» намерен сделать все возможное, чтобы удержать в команде полузащитника Эдена Азара. Как сообщается, клуб готов сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в составе лондонцев. Новый контракт предполагает зарплату бельгийца в размере 300 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему соглашению игрок зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.