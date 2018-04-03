На матче «Крылья Советов» – «Спартак» ожидается до 12 тысяч местных болельщиков

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился ожиданиями по степени заполняемости домашнего стадиона на матч со «Спартаком» в ¼ финала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля.

«Мы ожидаем на матче «Крылья Советов» – «Спартак» не меньше 10-12 тысяч самарских болельщиков. Плюс поклонники красно-белых. Подхожу к прогнозу аккуратно. У нас в Самаре +10. Все течет. Поэтому газон смыло.

Шучу. На самом деле я видел фотографии поля, все нормально. Дренажная система работает, она отведет лишнюю влагу. Да и вообще вода – только на пользу траве. Комиссия РФС приезжала в понедельник, она поле приняла», – сказал Шляхтин.