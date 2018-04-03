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    На матче «Крылья Советов» – «Спартак» ожидается до 12 тысяч местных болельщиков

    Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился ожиданиями по степени заполняемости домашнего стадиона на матч со «Спартаком» в ¼ финала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля.

    «Мы ожидаем на матче «Крылья Советов» – «Спартак» не меньше 10-12 тысяч самарских болельщиков. Плюс поклонники красно-белых. Подхожу к прогнозу аккуратно. У нас в Самаре +10. Все течет. Поэтому газон смыло.

    Шучу. На самом деле я видел фотографии поля, все нормально. Дренажная система работает, она отведет лишнюю влагу. Да и вообще вода – только на пользу траве. Комиссия РФС приезжала в понедельник, она поле приняла», – сказал Шляхтин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 18:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 апреля 2018, 02:25

      тяжёлая игра думаю будет

      0
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      Рейтинг: +33442

      oyabun 3 апреля 2018, 20:22

      Победы Спартаку и главное без травм!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 20:20

      А во времена Каряки стадион у них был под завязку

      2
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Федя Кабак 3 апреля 2018, 20:21

      Какие результаты, такая и посещаемость

      1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 > Федя Кабак 4 апреля 2018, 06:42

      Каряка клал таааакие, Фернандо и не снилось!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 19:11

      а самому шляхтину своими глазами и руками пощюпать вместо фоток почему бы не съездит на стадик Хоть булки разомнёт и кабинет заодно проветрит

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