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  • На матче «Крылья Советов» – «Спартак» ожидается до 12 тысяч местных болельщиков

На матче «Крылья Советов» – «Спартак» ожидается до 12 тысяч местных болельщиков

3 апреля 2018, 18:31
6

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился ожиданиями по степени заполняемости домашнего стадиона на матч со «Спартаком» в ¼ финала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля.

«Мы ожидаем на матче «Крылья Советов» – «Спартак» не меньше 10-12 тысяч самарских болельщиков. Плюс поклонники красно-белых. Подхожу к прогнозу аккуратно. У нас в Самаре +10. Все течет. Поэтому газон смыло.

Шучу. На самом деле я видел фотографии поля, все нормально. Дренажная система работает, она отведет лишнюю влагу. Да и вообще вода – только на пользу траве. Комиссия РФС приезжала в понедельник, она поле приняла», – сказал Шляхтин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (6)
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1522771903
а самому шляхтину своими глазами и руками пощюпать вместо фоток почему бы не съездит на стадик Хоть булки разомнёт и кабинет заодно проветрит
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Федя Кабак
1522776051
А во времена Каряки стадион у них был под завязку
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oyabun
1522776169
Победы Спартаку и главное без травм!
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Cherembas
1522797958
тяжёлая игра думаю будет
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