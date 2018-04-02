Don Balon: Неймар начал рассматривать варианты с переходом в один из клубов Манчестера

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар намерен в скором времени покинуть Лигу 1. Так, теперь бразилец начал рассматривать варианты с переходом в один из клубов из английского Манчестера, об интересе которых «Бомбардир» писал ранее.

При этом источник отмечает, что приоритетом для Неймара по-прежнему является трансфер в мадридский «Реал», а АПЛ является лишь запасным планом.

Бразилец пришел в «ПСЖ» летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро.