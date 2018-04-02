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    Don Balon: Неймар начал рассматривать варианты с переходом в один из клубов Манчестера

    Нападающий французского «ПСЖ» Неймар намерен в скором времени покинуть Лигу 1. Так, теперь бразилец начал рассматривать варианты с переходом в один из клубов из английского Манчестера, об интересе которых «Бомбардир» писал ранее.

    При этом источник отмечает, что приоритетом для Неймара по-прежнему является трансфер в мадридский «Реал», а АПЛ является лишь запасным планом.

    Бразилец пришел в «ПСЖ» летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Don Balon

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    02.04.2018 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 4 апреля 2018, 13:47

      Ты сюда не ходи! Ты туда ходи...А то бутса нога попадет-совсем больной будешь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:50

      Что то творится в его воспаленном мозгу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      mig28 3 апреля 2018, 09:17

      Пошёл по рукам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      igoor52 3 апреля 2018, 08:50

      Какой-то путешественник, не играет, а все время куда-то пытается подорвать!!!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 апреля 2018, 07:36

      Дон балон вернулся из отпуска.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 апреля 2018, 05:22

      Ничем от проститутки Неймар не отличается

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 3 апреля 2018, 03:53

      Это он зря. В АПЛ пару-тройку раз от защитников огребет по нежным ножкам и будет с глазками полными слез на арбитра пялиться, а-ля Кристина в начале карьеры в МЮ.
      Надеюсь клубы на него не поведутся. Неймар - мыльный пузырь.

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 апреля 2018, 00:07

      В какой из 16? :-)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 апреля 2018, 23:33

      Дон балон.Мда

      1
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