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    Дзюба: «Я или Заболотный? Без сомнений, я»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба сравнил себя и форварда санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного. По определенным параметрам туляк отдал предпочтение себе.

    «Артем Дзюба или Антон Заболотный? Дзюба. Без сомнений», – заявил футболист клубной пресс-службе.

    Напомним, что воспитанник московского «Спартака» также ныне принадлежит сине-бело-голубым.

    Источник: YouTube

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    02.04.2018 22:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 3 апреля 2018, 12:42

      Болотный просто ноль по сравнению с Дзюбой. Трансферная политика Зенита непонятна. Оздоева взяли, а того на поле не видать. Мало играет Дриусси. Этот парень с головой и неплохой техникой, жаль что мало практики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:36

      два сапога пара))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 3 апреля 2018, 10:39

      Я тоже отдаю предпочтение Дзюбе.
      При всех ожиданиях, Заболотный пока не дотягивает до уровня команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:42

      Я бы поставил знак равенства.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 апреля 2018, 09:00

      в советское время таких как Дзюба и Заболотный и близко бы не подпустили в команду мастеров

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2018, 07:37

      Не ты дерево,и не ты болото.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 05:24

      у Дзюбы новое имя в паспорте и на лбу написано ЯКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 3 апреля 2018, 00:15

      Дебил !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:44

      Как там Людовик Четырнадцатый говорил: Государство - это я!

      0
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 2 апреля 2018, 23:25

      Есть такая поговорка: "игра была ровнв - играли два говна." Так вот это про вас про Дзюбу и Заболотного...

      9
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