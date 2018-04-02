Дзюба: «Я или Заболотный? Без сомнений, я»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба сравнил себя и форварда санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного. По определенным параметрам туляк отдал предпочтение себе.

«Артем Дзюба или Антон Заболотный? Дзюба. Без сомнений», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Напомним, что воспитанник московского «Спартака» также ныне принадлежит сине-бело-голубым.