«Манчестер Юнайтед» надеется приобрести Роналду летом

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Манкунианцы намерены совершить трансфер 33-летнего футболиста грядущим летом.

По информации источника, португалец стремится покинуть сливочных и уже рассказал им об интересе «красных дьяволов».

«Реал», как уже сообщалось, надеется подписать форварда «ПСЖ» Неймара и полузащитника «Челси» Эдена Азара. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» может предложить Роналду повышение зарплаты, которого он так хочет.

В нынешнем сезоне Роналду провел 35 матчей, записав на свой счет 37 голов и шесть результативных передач. Он связан контрактом с «галактикос» до 2021 года.