Кариус считает, что «Ливерпуль» уже не станет чемпионом АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Я думаю, в чемпионате мы уже не победим, у «Манчестер Сити» слишком большой отрыв. Они проводят отличный сезон, и нужно принять это. Мы хотим попасть в топ-4. В идеале финишировать вторыми – наша цель. Если мы продолжим в том же духе, мы этого можем добиться», – сказал Кариус.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 31 туре. У «Манчестер Юнайтед» 65 очков в 30 турах. У «Манчестер Сити» 81 очко в 30 турах.