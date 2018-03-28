Ари: «Миранчуки – феноменальны, а Фернандеш – лучший игрок этого сезона в РФПЛ»

Нападающий «Локомотива» Ари высказал мнение о своих партнерах по команде. Бразилец назвал полузащитников Антона и Алексея Миранчуков феноменальными, в хавбека Мануэля Фернандеша – лучшим игроком РФПЛ нынешнего сезона.

– Уверенное лидерство «Локо» в чемпионате стало возможным во многом благодаря Мануэлю Фернандешу, Джефферсону Фарфану, Алексею и Антону Миранчукам. Как они сохраняют такую потрясающую форму?

– О братьях хочется сказать в первую очередь: они феноменальные. Алексей уже давно в суперформе, а Тони в этом сезоне нереально прибавил, он стал в несколько раз круче. Теперь они оба вызываются в сборную, скоро братья станут самыми сильными российскими футболистами.

– А кто лучший футболист РФПЛ в этом сезоне?

– Однозначно Ману! У него получается все, абсолютно!