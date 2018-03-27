У «Вест Бромвича», идущего в АПЛ последним, нет денег на зарплаты

Директор английского «Вест Бромвича» Марк Дженкинс рассказал о финансовой ситуации в клубе. «Дроздам» нечем давать зарплату футболистам и персоналу.

«Я вернулся в клуб недавно, и за время моего отсутствия руководство принимало странные решения. Сейчас ситуация дошла до того, что у нас нет денег на зарплаты. Больно смотреть, что происходит с командой. Хотя средства вложены рекордные», – сказал функционер.

«Дрозды» в АПЛ идут последними. До строчки невылета из турнира десять очков.