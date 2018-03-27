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  • Тиаго Силва: «После туберкулеза, перенесенного в «Динамо», я нашел путь наверх»

Тиаго Силва: «После туберкулеза, перенесенного в «Динамо», я нашел путь наверх»

27 марта 2018, 10:41
2

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о своих ощущениях от возвращения в Москву, где он 13 лет назад выступая в составе «Динамо» переболел сложной формой туберкулеза.

– Каково вам вернуться в Москву спустя 13 лет?

– Я впервые здесь с тех пор. Воспоминания тяжелые, безусловно. Но из той ситуации в 2005-м удалось извлечь и что-то полезное – уникальный опыт. После туберкулеза я нашел путь наверх. Я горжусь, что вернулся в Москву в качестве игрока основного состава сборной Бразилии. Для меня это многое значит.

– Главное воспоминание о той поездке в Россию?

– Фотография с Изабель. Тогда ей было 17 лет. Она дома надела форму «Динамо». Когда мы вместе прошли через эту ситуацию, она стала моей женой. Само собой, у меня неприятные ассоциации с Москвой, но такое делает нас сильнее. Я доказал самому себе, что я – боец.

– В какой момент в голове появилась мысль: «Кажется, у меня что-то не так со здоровьем»?

– Мы проходили с «Динамо» предсезонный сбор. Я не мог ни играть, ни даже тренироваться. Меня повезли на осмотр в Лиссабон. Сразу выявили туберкулез и затем отправили в Москву, где я шесть месяцев провел в больнице.

– Вы поняли, где подхватили болезнь — в «Динамо» или еще дома?

– Судя по всему, на сборе я уже был заражен и не мог тренироваться. У меня была очень сильная боль в груди. Ранее я не обращался к доктору, только придя в «Динамо», попросил о помощи. Там сразу все выяснилось.

– Каково было одному полгода торчать в больнице?

– Да, меня никто не мог навещать и мне вообще ничего не хотелось. Очень сложный момент для меня. Лишь спустя два месяца ко мне допустили близких. Приехала моя мама с другом. Они приходили раз в неделю и приносили мне еду. Затем меня начала навещать Изабель. Они мне очень помогли в тот период. Я благодарен им до сих пор. А еще богу за то, что я полностью восстановился.

Источник: Чемпионат.ком
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Динамо Силва Тиаго
Комментарии (2)
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ZENIT84,
1522144536
Блин я и подумать не мог что он в Динамо играл)))
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Чикомас
1522144785
Ну дык...скажи всем вашим.. Пущай в Динаму едут. Переболеют чем ни будь- и сразу на верх..
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