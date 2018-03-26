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  • Умтити хочет зарплату на уровне Суареса и Иньесты. «Барселона» не готова идти на условия француза

Умтити хочет зарплату на уровне Суареса и Иньесты. «Барселона» не готова идти на условия француза

26 марта 2018, 15:35
11

«Барселона» не может достичь договоренности о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити. Сине-гранатовые не готовы принять финансовые условия футболиста.

Сообщается, что француз хочет зарабатывать столько же, сколько нападающий Луис Суарес и полузащитник Андрес Иньеста, но в клубе не считают целесообразным такое увеличение зарплаты 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Умтити, чье соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года, может принять предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных за защитника составляет 60 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Иньеста Андрес Суарес Луис Умтити Самуэль
Комментарии (11)
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TY13R
1522071718
Вот это запел парень ...
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EcioAuditore
1522072960
пока ничего такого не показал, чтобы такую зп получать
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Cules2013
1522076435
Может до уровня Суареза и Иньесты ему рано подымать, но играет он стабильно мощно, Пике+Умтити - одна из лучших связок ЦЗ в мире, особенно после того, как феерично распалась Бонуччи+Кьеллини. Можно и нужно увеличивать ему ЗП и сумму отступных, просто меньше, чем он хочет.
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Александр52
1522077165
Нужно парня отпустить, если он хочет. Практика показала, что афрофранцузы не стабильны, травмоподвержены и амбициозны, что им только вредит, Погба, Матьюди, Зума, тот же барсовский Дембеле все они одной недозакалки. Все они симпатяги и футбольные факиры, но не хватает в них стержня, а очень жаль. Вот увидите, Мбаппе, тоже скоро скиснет.
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I_R_O_N_M_A_N
1522082724
Скромничает парнишка, сразу бы ЗП как у Месси требовал)))
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zigbert
1522083457
Спустись с небес парень.
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Luis Figo
1522095034
Нет, я вот не могу понять руководство Барселоны?! Почему сумма отступных такая ничтожная по сравнению с отступными игроков Мадридского Реала?! Руководство Реала когда подписывают контракт указывают просто космические отступные (300, 500 млн до 1 млрд) и никто не может выкупить их пока этого сам Реал не захочет! Надо чуть поднять зарплату и отступные указать в размере как минимум 500 лямов!!!
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Михаил_Боярский
1522096167
Кто такой чтоб требовать такие условия? ахахах
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Sterh
1522143727
Будет очень жаль его потерять. Он ОЧЕНЬ ХОРОШ. Он дал СТАБИЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАЩИТЕ, которую Барса искала несколько лет. ЗП, как у Суареса и Иньеста - действительно - перебор. А вот то, что у него отступные 60 млн - это просто смех. Очередной провал ублюдков из руководства клуба.
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dinar7777dinar
1522158748
дешевый вброс ! умтити в барсе надолго ! да и что ловить в этом мю !
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