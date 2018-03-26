Умтити хочет зарплату на уровне Суареса и Иньесты. «Барселона» не готова идти на условия француза

«Барселона» не может достичь договоренности о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити. Сине-гранатовые не готовы принять финансовые условия футболиста.

Сообщается, что француз хочет зарабатывать столько же, сколько нападающий Луис Суарес и полузащитник Андрес Иньеста, но в клубе не считают целесообразным такое увеличение зарплаты 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Умтити, чье соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года, может принять предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных за защитника составляет 60 миллионов евро.