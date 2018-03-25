«Реал» попытается купить Салаха, Неймара или Азара в случае ухода из команды Бэйла

Пополняй, не пополняй, а на поле всё равно должно выйти 11, а мяч то всё равно 1 на всех,, и когда усреднишь, получишь старый Реал с тем же Рональду, А денег выкинешь тьма.
Сразу три звезды мирового масштаба входят в сферу интересов «Реала».
Мадридцы ищут атакующего флангового полузащитника на тот случай, если из команды летом уйдет Гарет Бэйл.
В «Реале» считают, что идеальной заменой валлийца мог бы стать Мохамед Салах из «Ливерпуля». Также рассматриваются кандидатуры Неймара («ПСЖ») и Эдена Азара («Челси»).
В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел 19 матчей, в которых забил девять голов.