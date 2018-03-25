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    «Реал» попытается купить Салаха, Неймара или Азара в случае ухода из команды Бэйла

    Сразу три звезды мирового масштаба входят в сферу интересов «Реала».

    Мадридцы ищут атакующего флангового полузащитника на тот случай, если из команды летом уйдет Гарет Бэйл.

    В «Реале» считают, что идеальной заменой валлийца мог бы стать Мохамед Салах из «Ливерпуля». Также рассматриваются кандидатуры Неймара («ПСЖ») и Эдена Азара («Челси»).

    В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел 19 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: AS

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    25.03.2018 22:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 марта 2018, 18:19

      Пополняй, не пополняй, а на поле всё равно должно выйти 11, а мяч то всё равно 1 на всех,, и когда усреднишь, получишь старый Реал с тем же Рональду, А денег выкинешь тьма.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 марта 2018, 14:49

      по мне так нужно брать азара, хотя может и салаха, но неймар так и будет ноги ломать себе да бегать из клуба в клуб)

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 марта 2018, 13:07

      Да были уже сто раз эти "новости".
      Вот еще, записывайте:
      "Роналду может уйти из Реала"
      "Бейл может уйти из Реала"
      "Бензема может уйти из Реала"
      "Неймар может перейти в Реал"
      "Гризман может перейти в Реал"
      "Какой-нибудь топовый нап может перейти в реал"

      Хватайте и кидайте "новости"!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:39

      Салах сейчас бесподобен ,остальные так себе.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 26 марта 2018, 00:56

      Да Реал всех и сразу хочет пусть лучше Перес Анжелину Джоли купит и за одно молодость вспомнит

      0
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      Рейтинг: +563

      Damir07 26 марта 2018, 00:19

      Пора бы уже кого нибудь нормального купить давно денег не тратили зато все выиграли молодец зизу

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > СуперПАВ9 26 марта 2018, 06:13

      Казахи точно все! Про других 50 на 50

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > СуперПАВ9 26 марта 2018, 15:22

      Все чурки против Реал

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 марта 2018, 00:12

      Все эти трое гораздо сильнее Бейла...Сумма его трансфера была значительно завышена изначально....

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 23:28

      И Паредеса купите,а в тренеры пожалуиста возьмите Черчесова.
      А если без шуток,то любой из перечисленных игроков очень и очень сильно пожет Реалу.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 марта 2018, 23:10

      Как понять в случае ухода? Сами хотели же продать, или это было заговор

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 марта 2018, 22:34

      да ладно! денег то хватит? или вбухать в двух футболистов четверть стоимости всего клуба?

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