«Реал» попытается купить Салаха, Неймара или Азара в случае ухода из команды Бэйла

Сразу три звезды мирового масштаба входят в сферу интересов «Реала».

Мадридцы ищут атакующего флангового полузащитника на тот случай, если из команды летом уйдет Гарет Бэйл.

В «Реале» считают, что идеальной заменой валлийца мог бы стать Мохамед Салах из «Ливерпуля». Также рассматриваются кандидатуры Неймара («ПСЖ») и Эдена Азара («Челси»).

В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел 19 матчей, в которых забил девять голов.