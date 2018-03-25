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    Ребров: «Когда играем в холод, мама спрашивает, надевал ли я шерстяные носки»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих отношениях с матерью. Футболист признался, что его мама волнуется, когда он играет в холодную погоду.

    «Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артемка, ты надевал шерстяные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут».

    Будь у меня машина времени, я хотел бы вернуться в детство. Это лучшее, самое беззаботное время», – сказал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 20:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 марта 2018, 23:38

      а матчи переносить на апрель тоже мама хлопочет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:19

      Аж до слез

      2
      Ответить
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