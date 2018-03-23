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    Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в РФПЛ

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в чемпионате России. По словам бразильца, этим футболистом является его одноклубник Георгий Джикия.

    – Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?

    – Джикия.

    – Почему?

    (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.

    – Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?

    – (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться – не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.

    – Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?

    – Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 марта 2018, 09:37

      а шума сколько было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 23 марта 2018, 08:49

      Кто корреспондент?!
      Видимо человек которого чмырили в школе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 23 марта 2018, 03:17

      вопросы с гнильцой

      3
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