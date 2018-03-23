Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в РФПЛ

Нападающий «Спартака» Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в чемпионате России. По словам бразильца, этим футболистом является его одноклубник Георгий Джикия.
– Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?
– Джикия.
– Почему?
– (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.
– Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?
– (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться – не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.
– Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?
– Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.