Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в РФПЛ

Нападающий «Спартака» Луис Адриано назвал самого жесткого защитника в чемпионате России. По словам бразильца, этим футболистом является его одноклубник Георгий Джикия.

– Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?

– Джикия.

– Почему?

– (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.

– Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?

– (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться – не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.

– Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?

– Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.