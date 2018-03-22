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    Роналду не просил Переса отпустить его из «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес не подтвердил информацию, согласно которой форвард команды Криштиану Роналду обращался к нему с просьбой отпустить его.

    «Роналду никогда не просил об уходе. У него есть действующий контракт. Правда, когда команда не блещет результатами…» – сказал Перес.

    Напомним, испанские СМИ связывали Роналду с возможным переходом будущим летом в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» или один из китайских клубов.

    Источник: Goal.com

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    22.03.2018 10:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 22 марта 2018, 15:26

      Рона при его подходе и отношению к делу,хватит ещё на много. Так что,какой на хрен Китай?

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:31

      Еще поиграет за Реал и принесет много пользы.

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