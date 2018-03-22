Роналду не просил Переса отпустить его из «Реала»

Рона при его подходе и отношению к делу,хватит ещё на много. Так что,какой на хрен Китай?
Президент «Реала» Флорентино Перес не подтвердил информацию, согласно которой форвард команды Криштиану Роналду обращался к нему с просьбой отпустить его.
«Роналду никогда не просил об уходе. У него есть действующий контракт. Правда, когда команда не блещет результатами…» – сказал Перес.
Напомним, испанские СМИ связывали Роналду с возможным переходом будущим летом в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» или один из китайских клубов.