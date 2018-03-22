«Барселона» попытается убедить Иньесту остаться

Руководство «Барселоны» постарается сохранить полузащитника команды Андреса Иньесту. Для этого в клубе готовят предложение для ветерана, которое будет озвучено ему на предстоящей встрече.

Известно, что на таком развитии событий настаивает и нынешний главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. Он лично сообщил о своем желании Иньесте.

Напомним, 33-летний футболист ранее заявил, что может покинуть «Барселону» ближайшим летом.