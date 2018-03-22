Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» попытается убедить Иньесту остаться

    Руководство «Барселоны» постарается сохранить полузащитника команды Андреса Иньесту. Для этого в клубе готовят предложение для ветерана, которое будет озвучено ему на предстоящей встрече.

    Известно, что на таком развитии событий настаивает и нынешний главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. Он лично сообщил о своем желании Иньесте.

    Напомним, 33-летний футболист ранее заявил, что может покинуть «Барселону» ближайшим летом.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2018 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 12:02

      и правильно сделают, легенду нужно уважать и дорожить им, тем более играет замечательно и держит свой уровень.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > OfaZavr 22 марта 2018, 13:27

      Это точно, тем более, что есть еще порох в пороховнице...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 22 марта 2018, 11:49

      хороший игрок, он еще может пару лет приносить пользу клубу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:25

      Символ нынешней Барселоны,конечно же должен играть именно здесь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 22 марта 2018, 09:22

      Да, такого игрока еще бы на сезон задержать не помешало бы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11