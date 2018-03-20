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    Моуринью хочет видеть Рэмзи в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет подписать полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

    Соглашение 27-летнего игрока с «канонирами» истекает в июне 2019 года и стороны до сих пор не договорились о новой сделке.

    Ранее сообщалось, что «Челси» также следит за ситуацией с контрактом валлийца.

    В нынешнем сезоне Рэмзи принял участие в 23-х матчах, записав на свой счет семь мячей и 10 голевых передач. Его ориентировочная стоимость составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    20.03.2018 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 марта 2018, 21:13

      Маур решил в МЮ еще парочку игроков из Арсенала забрать?

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