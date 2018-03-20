Моуринью хочет видеть Рэмзи в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет подписать полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи.

Соглашение 27-летнего игрока с «канонирами» истекает в июне 2019 года и стороны до сих пор не договорились о новой сделке.

Ранее сообщалось, что «Челси» также следит за ситуацией с контрактом валлийца.

В нынешнем сезоне Рэмзи принял участие в 23-х матчах, записав на свой счет семь мячей и 10 голевых передач. Его ориентировочная стоимость составляет 40 миллионов евро.