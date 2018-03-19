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    Кокорин поблагодарил всех за поддержку и пожелал себе здоровья

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил благодарность футболистам и болельщикам за поддержку, которую он получил в связи с травмой крестообразных связок колена.

    В пятницу, 16 марта, форвард перенес операцию в Риме. Его восстановление займет от четырех до пяти месяцев.

    «Дорогие друзья, коллеги, партнеры по командам, старшие товарищи, болельщики. Хочу сказать большое спасибо за теплые слова, которые я получил эти последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес тяжелую операцию. Как сказал доктор, все прошло хорошо.

    Теперь все зависит от меня. Могу сказать, что сейчас буду стараться заниматься как можно больше, чтобы вернуться здоровым как можно быстрее. Еще раз хочу сказать спасибо и выздоравливай, К9!» – написал Кокорин на своей странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.03.2018 17:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 20:25

      бездарность ! в этом сезоне еще что то чуток смог а то все пинал собак на улице !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      ADmira1 19 марта 2018, 18:01

      ЗДОРОВЬЯ!!!

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