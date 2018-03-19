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    ЦСКА в отсутствие сборников проведет в уик-энд контрольную игру

    ЦСКА во время паузы на международные матчи в ближайшие выходные проведет контрольный поединок, в котором примут участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.

    Встреча, вероятно, состоится в воскресенье, 25 марта. Соперник пока не определен.

    После 23-х туров армейцы, имеющие одну игру в запасе, располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 41 очко и отставая от лидирующего «Локомотива», у которого также 22 матча, на восемь баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 марта 2018, 17:49

      С Локо или Динамо можно, Спартак вряд ли согласится! Хотя с ними уже оба матча сыграли. Скорее всего Динамо, они(руководство) дружны с ЦСКА.

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