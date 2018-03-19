ЦСКА в отсутствие сборников проведет в уик-энд контрольную игру

ЦСКА во время паузы на международные матчи в ближайшие выходные проведет контрольный поединок, в котором примут участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.

Встреча, вероятно, состоится в воскресенье, 25 марта. Соперник пока не определен.

После 23-х туров армейцы, имеющие одну игру в запасе, располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 41 очко и отставая от лидирующего «Локомотива», у которого также 22 матча, на восемь баллов.