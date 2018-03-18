«Локомотив» поздравил Тарасова с 31-летием

Поздравляю с днём рожденья! Феерического окончания чемпионата, большого счастья в семейной жизни. Мне всегда приятно видеть тебя на поле, знаю, что не подведёшь команду и доставишь удовольствие болельщикам!!!
«Локомотив» поздравил с днем рождения полузащитника Дмитрия Тарасова.
Сегодня, 18 марта, футболисту исполняется 31 год.
«С днем рождения, Дима! Семейного уюта, крепкого здоровья и классного окончания сезона», – говорится в сообщении железнодорожников.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 марта 2018 г.