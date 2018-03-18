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    «Локомотив» поздравил Тарасова с 31-летием

    «Локомотив» поздравил с днем рождения полузащитника Дмитрия Тарасова.

    Сегодня, 18 марта, футболисту исполняется 31 год.

    «С днем рождения, Дима! Семейного уюта, крепкого здоровья и классного окончания сезона», – говорится в сообщении железнодорожников.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.03.2018 19:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +839

      Князев 18 марта 2018, 21:44

      Поздравляю с днём рожденья! Феерического окончания чемпионата, большого счастья в семейной жизни. Мне всегда приятно видеть тебя на поле, знаю, что не подведёшь команду и доставишь удовольствие болельщикам!!!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 марта 2018, 20:06

      Никогда не понимал зачем он к нам пришел...Хоть я и с пузом,и 29 мне уже,но уверен,что пасовать смогу острее,видеть поле лучше,был бы быстрее,и умнее...

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Антон bx14e 19 марта 2018, 01:37

      а Бузова была женой? -нет! вот и ответ

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 19:45

      С днюхой! Желаю завоевать золотую медаль и попасть на ЧМ.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 22:19

      и завоевать золотую медаль на ЧМ)))

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 02:12

      Какой ЧМ ??? упаси господь от такого игрока в сборной....
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