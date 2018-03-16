Манчини: «Борьба за чемпионство в РФПЛ? Чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника»

Манчини.. да тыж уже полумертвец... не сегодня - завтра дадут тебе пня из стана Зенита.... посление игры тренеруешь
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне.
На данный момент петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.
«Что касается чемпионата России, то чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника. Впереди восемь матчей, а у нас десять очков отставания. Поэтому посмотрим», – сказал Манчини.