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    Манчини: «Борьба за чемпионство в РФПЛ? Чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне.

    На данный момент петербургский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

    «Что касается чемпионата России, то чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника. Впереди восемь матчей, а у нас десять очков отставания. Поэтому посмотрим», – сказал Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.03.2018 00:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:24

      Манчини.. да тыж уже полумертвец... не сегодня - завтра дадут тебе пня из стана Зенита.... посление игры тренеруешь

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 16 марта 2018, 23:05

      Да скиньтесь вы ему на белые тапочки! И будет всем счастье.

      1
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      Рейтинг: +3428

      FRZZ 16 марта 2018, 18:17

      Увы, поезд ушел, 8 матчей мало, и с какой стати Локо должно проиграть?

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 марта 2018, 14:22

      Ночь хэллоуина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 16 марта 2018, 14:16

      В зеркало бы глянул и покойника увидел бы. После сезона увольнять его нужно. Я думал цыган был нытиком, ан нет этот фору даст

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      Рейтинг: +644

      кран 16 марта 2018, 12:01

      Какое-то полное равнодушие...антидепрессантов переел что-ли...?!

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > кран 17 марта 2018, 03:25

      транквилимзаторов , не видишь какой он тормоз?

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 10:33

      че-то пока и смотреть-то не куда...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:18

      вроде как давно уже имеется да все никак к церемонии не приступят))

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:56

      А лошадиную голову в постель..?
      Не убедит.)

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 марта 2018, 09:44

      да вас уже давно в покойники записали

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