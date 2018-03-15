Бускетс сломал мизинец в матче с «Челси» и пропустит 3 недели

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче с «Челси» (3:0, 1/8 финала ЛЧ) был заменен в середине второго тайма.

Обследование после матче выявило у 29-летнего испанца перелом фаланги мизинца на ноге, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Из-за повреждение хавбек пропустит до трех недель.

Напомним, подопечные Эрнесто Вальверде по сумме двух матчей обыграли лондонцев со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Бускетс провел 41 матч во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету один гол и три результативные передачи.