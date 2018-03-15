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    Бускетс сломал мизинец в матче с «Челси» и пропустит 3 недели

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче с «Челси» (3:0, 1/8 финала ЛЧ) был заменен в середине второго тайма.

    Обследование после матче выявило у 29-летнего испанца перелом фаланги мизинца на ноге, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Из-за повреждение хавбек пропустит до трех недель.

    Напомним, подопечные Эрнесто Вальверде по сумме двух матчей обыграли лондонцев со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

    Бускетс провел 41 матч во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету один гол и три результативные передачи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.03.2018 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 19:53

      Автобус наехал на ногу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 марта 2018, 16:12

      лучший опорник в мире ! будет трудно барсе есть паулиньо ракитич может сыграть ! да и серджи роберто может отыграть на любой позиции !

      -2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 марта 2018, 16:29

      Вот это плохо..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2018, 15:06

      Цiмафей Сяргеевіч Калачоў..
      Если ему сломают всё,он всё равно побежит дальше..в атаку.
      Помахивая мизинчиком.

      0
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