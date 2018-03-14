Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Возможно, Головин с учетом потенциала стоит 100 миллионов»

Геркус: «Возможно, Головин с учетом потенциала стоит 100 миллионов»

14 марта 2018, 11:02
23

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что западные специалисты, оценивающую трансферную стоимость футболистов, немного ошибаются в своих оценках российских игроков. По его словам, вообще сложно давать подобные прогнозы по трансферной стоимость.

«Наверное, в отношении лиг, за которыми не очень пристально следят, в том числе нашей, они немного запаздывают. Если на Transfermarkt игрок стоит 20 миллионов, а нам его предлагают за один или наоборот, это повод задуматься: что-то тут не так.

Эксперты в своих оценках исходят из сделок, которые физически происходили. А крупных продаж наших игроков за рубеж в последние годы не было. Готова ли «Барселона» или кто угодно другой заплатить 20, 30, 100 миллионов за выдающегося русского игрока и довести его до какого-то уровня, мы не знаем. Этого не было – не с чем сравнивать.

Возможно, Головин с учетом потенциала тоже стоит 100 миллионов. Как Transfermarkt это оценить? Они примерно прикидывают: если «Зенит» заплатил за Кокорина, грубо говоря, 15 миллионов, значит, и Головин в этих пределах стоит. Я бы рассуждал так, это логика», – сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Локомотив Кокорин Александр Головин Александр Геркус Илья
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1521014908
Заплатили бы 20 млн и было бы уже очень круто. Потенциал есть, парень работает, а не считает карьеру успешной после попадания в основу ЦСКА. Обидно, правда, что таких единицы. Обычно наши начинают пинать одно известное место. Поэтому за границей к нашем относятся настороженно. И сто раз подумают, стоит ли брать русского игрока. Те же хорваты талантливы через один.
Ответить
Александр52
1521015504
Народ сходит с ума. У всех болезнь Шейхов. А голы как забивал Месси, так и забивает. Смотрели вчера позор МЮ ? Погба , Санчес, это же миллионнища, а они взяли и спеклись и оба сразу. Вот и плакали ваши миллионы. А вы - Головин. Мечтатели.
Ответить
OfaZavr
1521016645
сейчас точно нет это полный бред, а вот если не сбавит оборотов и продолжит прогрессировать то все может быть.
Ответить
zigbert
1521017596
Если только не будет останавливаться в росте.
Ответить
Боцман59rus
1521019762
цена повышается наличием конкурентноспособных предложений, перебивающих друг друга, пока что борьбы европейских грандов за наших футболистов не наблюдается - по сути наши футболисты не являются дефицитным товаром, отсюда и низкие ценники, это закон рынка господин кергус, так что не рассуждайте о вещах, в которых ваше значение равно нолю, а займитесь привлечением зрителей на трибуны будущего чемпиона страны, пока этим занимается только спартак, хотя только лишь в очных поединках
Ответить
Полная Канистра
1521019998
нашим ещё до таких сумм расти и расти если вырастит а пока предел 10-15
Ответить
woyser
1521020193
100 000 000? Хз, может Геркуса понесло?
Ответить
insider_retro
1521022647
Логика и бизнес, особенно со спортивным уклоном - вещь, крайне, непредсказуемая!
Ответить
Spartak 777
1521030410
да там все 200 епт ...)))
Ответить
subbotaspartak
1521034280
100 миллионов - это со стадионом.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
8
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
16
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+