Геркус: «Возможно, Головин с учетом потенциала стоит 100 миллионов»

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что западные специалисты, оценивающую трансферную стоимость футболистов, немного ошибаются в своих оценках российских игроков. По его словам, вообще сложно давать подобные прогнозы по трансферной стоимость.

«Наверное, в отношении лиг, за которыми не очень пристально следят, в том числе нашей, они немного запаздывают. Если на Transfermarkt игрок стоит 20 миллионов, а нам его предлагают за один или наоборот, это повод задуматься: что-то тут не так.

Эксперты в своих оценках исходят из сделок, которые физически происходили. А крупных продаж наших игроков за рубеж в последние годы не было. Готова ли «Барселона» или кто угодно другой заплатить 20, 30, 100 миллионов за выдающегося русского игрока и довести его до какого-то уровня, мы не знаем. Этого не было – не с чем сравнивать.

Возможно, Головин с учетом потенциала тоже стоит 100 миллионов. Как Transfermarkt это оценить? Они примерно прикидывают: если «Зенит» заплатил за Кокорина, грубо говоря, 15 миллионов, значит, и Головин в этих пределах стоит. Я бы рассуждал так, это логика», – сказал Геркус.