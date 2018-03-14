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    Геркус: «Возможно, Головин с учетом потенциала стоит 100 миллионов»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что западные специалисты, оценивающую трансферную стоимость футболистов, немного ошибаются в своих оценках российских игроков. По его словам, вообще сложно давать подобные прогнозы по трансферной стоимость.

    «Наверное, в отношении лиг, за которыми не очень пристально следят, в том числе нашей, они немного запаздывают. Если на Transfermarkt игрок стоит 20 миллионов, а нам его предлагают за один или наоборот, это повод задуматься: что-то тут не так.

    Эксперты в своих оценках исходят из сделок, которые физически происходили. А крупных продаж наших игроков за рубеж в последние годы не было. Готова ли «Барселона» или кто угодно другой заплатить 20, 30, 100 миллионов за выдающегося русского игрока и довести его до какого-то уровня, мы не знаем. Этого не было – не с чем сравнивать.

    Возможно, Головин с учетом потенциала тоже стоит 100 миллионов. Как Transfermarkt это оценить? Они примерно прикидывают: если «Зенит» заплатил за Кокорина, грубо говоря, 15 миллионов, значит, и Головин в этих пределах стоит. Я бы рассуждал так, это логика», – сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 11:02
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 марта 2018, 08:48

      А можно 101 миллион... 1 - мне...ну очень нужно..)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 марта 2018, 16:31

      100 миллионов - это со стадионом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 14 марта 2018, 16:23

      Илюща, не таргуйтесь, ви не на привозе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 14 марта 2018, 15:51

      Да да))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 марта 2018, 15:26

      да там все 200 епт ...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 марта 2018, 14:27

      Головин может и стоит столько, но за эти деньги его никто не купит, а еще пару тройку сезонов в России поиграет, и вообще никому не понадобится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 марта 2018, 13:27

      как начинают разговоры про цену, значит игрок скоро затухнет !!! это прям прим примета для наших игроков

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 марта 2018, 13:24

      100 миллионов рублей.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > iBragim2102 14 марта 2018, 13:26

      100 миллионов тубриков ))) рубли это круто для него

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2018, 13:19

      Установить в контракте на покупку Головина условие о строке гарантии на 2 года и возврата в случае не соответствия качества товара и его возможностям обещанные продавцом, с возмещением всех затрат на его приобретение .И потенциал у продавца тут же превратится в очень серьезные преференции для покупателя.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 13:17

      Логика и бизнес, особенно со спортивным уклоном - вещь, крайне, непредсказуемая!

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