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  • Геркус ждет предложения от «Зенита» по Алексею Миранчуку только на безумную сумму

Геркус ждет предложения от «Зенита» по Алексею Миранчуку только на безумную сумму

14 марта 2018, 10:07
35

Президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что «Зенит» способен предложить устраивающую сумму за приобретение полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, это должна быть безумная цифра.

«Зенит» знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в «Зените» играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы «Зенит» при определенных обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: «Ребята, без проблем».

Поверьте, если мы начнем переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к «Старбаксу», вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.

«Зенит» должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько», — сказал Геркус.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч в составе «Локомотива» в РФПЛ, забив за это время семь голов и отдав две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (35)
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alexivanof197
1521013168
складывается такое впечатление.что Зениту ни Миранчук,ни Месси,ни кто то другой не помогут,уже и так скупили всех россиян
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ilichkadr
1521013292
Похоже, что Геркусу больше не чем заняться как комментировать выдуманные им же слухи. Илья, бери круче не Зенит интересуется Миранчуками, а Барса, Реал и ПСЖ. Причем ПСЖ уже летом готов предложить 100 лимонов за каждого!
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Татарин за ЦСКА
1521014874
Торговаться начал???Видимо есть предложения от Зенита,а это намек,что мало!!!
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zigbert
1521015090
Понятно что Миранчук своей игрой приковывает внимание специалистов.Но дайте ему доиграть сезон спокойно.
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OfaZavr
1521016385
хорошо что такая позиция у Локо, а то зеня опять норовит очередного перспективного игрока угробить.
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кузнецов артем
1521017527
Фарфана за бесплатно взяли, эдера в аренду, зимой никого не взяли. Проанализировав ваше фин состояние можно понять что вы его продадите за 15. Один вопрос остается куда
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DOCTOR PENALTY
1521019903
В прошлом году был Ростов, в этом - Локомотив. " Кого бы ещё обобрать," - думают на берегах Невы.
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Catastrofa
1521020073
Ни за какие деньги не надо отдавать очередного хорошего игрока в ту клоаку !
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Полная Канистра
1521021248
не вздумайте его туда сплавлять как игрок Миранчук на этом и закончится примеров уйма лавочников спросите и этого как его который из болота
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insider_retro
1521021571
Прагматично и предельно понятно!..
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