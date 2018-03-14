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    Геркус ждет предложения от «Зенита» по Алексею Миранчуку только на безумную сумму

    Президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что «Зенит» способен предложить устраивающую сумму за приобретение полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, это должна быть безумная цифра.

    «Зенит» знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в «Зените» играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы «Зенит» при определенных обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: «Ребята, без проблем».

    Поверьте, если мы начнем переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к «Старбаксу», вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.

    «Зенит» должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько», — сказал Геркус.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч в составе «Локомотива» в РФПЛ, забив за это время семь голов и отдав две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 10:07
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 марта 2018, 18:00

      Не нужен он Зениту. Хотя и похож на Бурчалкина (если кому-то это что-то сейчас говорит), но слабее.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 марта 2018, 16:54

      Какой то придурашливый президент у локо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Vonakh 14 марта 2018, 15:29

      бомжи уже купили игроков на 100 млн.$ и не хрена толку, а может надо одного поменять на этом поле и не игрока, а тренера. Манчини фуфло оказался.

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 14 марта 2018, 15:21

      Нахер он нам нужен? На его позицию у нас в 2 раза сильнее есть! Или опять деньгами Зенит хочет помочь более бедному клубу;)

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 14 марта 2018, 14:43

      У пархатого все новости о бабле...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 марта 2018, 14:24

      а я думаю, что Зенит сейчас возьмет паузу с трансферами. До нового ГТ

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 марта 2018, 14:19

      Да уж хватать всё подряд. Игроков на три состава, сколько можно. Надо вернуть из аренды своих.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 13:19

      Жду предложения от Атлетико по Геркусу..
      Он так хотел на них попасть))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 12:59

      Прагматично и предельно понятно!..

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 12:54

      не вздумайте его туда сплавлять как игрок Миранчук на этом и закончится примеров уйма лавочников спросите и этого как его который из болота

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