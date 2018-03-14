Геркус ждет предложения от «Зенита» по Алексею Миранчуку только на безумную сумму

Президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что «Зенит» способен предложить устраивающую сумму за приобретение полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, это должна быть безумная цифра.

«Зенит» знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в «Зените» играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы «Зенит» при определенных обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: «Ребята, без проблем».

Поверьте, если мы начнем переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к «Старбаксу», вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.

«Зенит» должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько», — сказал Геркус.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч в составе «Локомотива» в РФПЛ, забив за это время семь голов и отдав две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.