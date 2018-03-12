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    Пономарев: «Мне кажется, «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Уверен, он обязательно где-то оступится»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев уверен, что лидер турнирной таблицы РФПЛ «Локомотив» обязательно допустит осечку в оставшихся восьми матчах. Те не менее, по его словам, догнать железнодорожников, чье преимущество на данный момент составляет пять очков (плюс одна игра в запасе), по-прежнему тяжело.

    «Мне кажется, что «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Конечно, догнать лидера по-прежнему тяжеловато, нужно ждать две-три осечки железнодорожников, но ЦСКА уже включился в погоню. За «Спартаком» еще нужно последить, «Зенит» пока отсеивать рановато, ну и есть «Краснодар».

    Поэтому еще не все решено. «Локомотив» хоть и мчится вперед, но, уверен, обязательно где-то оступится. Так что все впереди», – сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.03.2018 14:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 марта 2018, 17:18

      когда кажется молиться надо.
      а Локо чемпион на 90%

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 марта 2018, 19:36

      в таких случаях действительно команде может помешать только сама команда...
      ктото где то конечно за 8 матчей еще оступится. но преследователям надеяться только на ошибки лидера глупо..
      краснодар нестабилен.цска навряд ли потянет чемпионство - Уткин правильно сказал - их игра мучение...в этом сезоне они не ровня Локо и спаму.
      зенит вообще непонятно во что играет уже.
      спартак если только... но Локо стабилен, уверенность почувствовал в своих силах по ходу сезона..

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 марта 2018, 19:02

      После сегодняшней победы над Уралом помешать Локо стать чемпионом может только сам Локо, но это маловероятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2018, 18:49

      Ага! В Екатеринбурге уже дрожит! И про какие последние матчи идет речь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:41

      оступиться может не только Локо но и любой из преследователей поэтому пока еще все туманно.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2018, 17:04

      пономарь приходи сюда к 30 туру тогда и будет видно кто где

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 12 марта 2018, 16:24

      Как говорит нат тренер "надо сначала отыграть свои матчи а потом уже смотреть в таблицу". локо молодец что оторвался по осени, но кубок вручат в мае.
      Так что всем хорошей игры и без травм.

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 марта 2018, 15:37

      Поживём - увидим.........

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2018, 15:32

      Всё зависит от того, кто и сколько раз оступится в этой пятерке команд, претендующих на первое место.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 12 марта 2018, 18:50

      Я думаю уже 4-е команды! Зенит наоступался уже и о первом месте они могут только думать!

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 марта 2018, 15:12

      Ну а ЦСКА прям нигде не оступится... "...ЦСКА уже включился в погоню.За «Спартаком» еще нужно последить..." - а ничего что у Спартака и ЦСКА поровну очков?... Из всех преследователей Локомотива самый лёгкий календарь у Спартака, а у тех же армейцев ещё игры и с Зенитом и с Краснодаром, а в ближайшем туре выезд в Ростов Карпина, который уж явно сдаваться не намерен и может отобрать как минимум 2 очка, а то и все 3!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mdu86 12 марта 2018, 15:56

      Я из этой пятерке никого не выделил, а ты прочитал между строк, что
      кто-то не потеряет очки, хотя и это возможно. Спартаку тоже играть
      с Ростовом и ты думаешь, Карпин уже приготовил три очка Спартаку.
      А остальные команды, прямо все сдались Спартаку? На-ко, выкуси.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mdu86 12 марта 2018, 18:51

      А Спартак в Ростов не едет? Или уже заочно 3 очка себе забрали?

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Serjoga 12 марта 2018, 18:57

      Мне совершенно фиолетово куда едет Спартак, ЦСКА, Зенит и др. Я уже больше 20 лет всей душой за ЛОКО!

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