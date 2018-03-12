Пономарев: «Мне кажется, «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Уверен, он обязательно где-то оступится»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев уверен, что лидер турнирной таблицы РФПЛ «Локомотив» обязательно допустит осечку в оставшихся восьми матчах. Те не менее, по его словам, догнать железнодорожников, чье преимущество на данный момент составляет пять очков (плюс одна игра в запасе), по-прежнему тяжело.

«Мне кажется, что «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Конечно, догнать лидера по-прежнему тяжеловато, нужно ждать две-три осечки железнодорожников, но ЦСКА уже включился в погоню. За «Спартаком» еще нужно последить, «Зенит» пока отсеивать рановато, ну и есть «Краснодар».

Поэтому еще не все решено. «Локомотив» хоть и мчится вперед, но, уверен, обязательно где-то оступится. Так что все впереди», – сказал Пономарев.