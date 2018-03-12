Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Мне кажется, «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Уверен, он обязательно где-то оступится»

Пономарев: «Мне кажется, «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Уверен, он обязательно где-то оступится»

12 марта 2018, 14:13
13

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев уверен, что лидер турнирной таблицы РФПЛ «Локомотив» обязательно допустит осечку в оставшихся восьми матчах. Те не менее, по его словам, догнать железнодорожников, чье преимущество на данный момент составляет пять очков (плюс одна игра в запасе), по-прежнему тяжело.

«Мне кажется, что «Локомотив» в последних матчах немного дрогнул. Конечно, догнать лидера по-прежнему тяжеловато, нужно ждать две-три осечки железнодорожников, но ЦСКА уже включился в погоню. За «Спартаком» еще нужно последить, «Зенит» пока отсеивать рановато, ну и есть «Краснодар».

Поэтому еще не все решено. «Локомотив» хоть и мчится вперед, но, уверен, обязательно где-то оступится. Так что все впереди», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Спартак Зенит Краснодар Пономарев Владимир
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mdu86
1520856734
Ну а ЦСКА прям нигде не оступится... "...ЦСКА уже включился в погоню.За «Спартаком» еще нужно последить..." - а ничего что у Спартака и ЦСКА поровну очков?... Из всех преследователей Локомотива самый лёгкий календарь у Спартака, а у тех же армейцев ещё игры и с Зенитом и с Краснодаром, а в ближайшем туре выезд в Ростов Карпина, который уж явно сдаваться не намерен и может отобрать как минимум 2 очка, а то и все 3!
Ответить
vladimir-7
1520857951
Всё зависит от того, кто и сколько раз оступится в этой пятерке команд, претендующих на первое место.
Ответить
ramos6548
1520861085
Как говорит нат тренер "надо сначала отыграть свои матчи а потом уже смотреть в таблицу". локо молодец что оторвался по осени, но кубок вручат в мае. Так что всем хорошей игры и без травм.
Ответить
Полная Канистра
1520863487
пономарь приходи сюда к 30 туру тогда и будет видно кто где
Ответить
OfaZavr
1520869284
оступиться может не только Локо но и любой из преследователей поэтому пока еще все туманно.
Ответить
Serjoga
1520869745
Ага! В Екатеринбурге уже дрожит! И про какие последние матчи идет речь?
Ответить
Dominator777
1520870524
После сегодняшней победы над Уралом помешать Локо стать чемпионом может только сам Локо, но это маловероятно.
Ответить
mihail200606
1520872560
в таких случаях действительно команде может помешать только сама команда... ктото где то конечно за 8 матчей еще оступится. но преследователям надеяться только на ошибки лидера глупо.. краснодар нестабилен.цска навряд ли потянет чемпионство - Уткин правильно сказал - их игра мучение...в этом сезоне они не ровня Локо и спаму. зенит вообще непонятно во что играет уже. спартак если только... но Локо стабилен, уверенность почувствовал в своих силах по ходу сезона..
Ответить
BAIv
1520950707
когда кажется молиться надо. а Локо чемпион на 90%
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
7
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+