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Салах может быть продан в «Реал» более чем за 160 миллионов

12 марта 2018, 12:51
11

«Ливерпуль» готов продать нападающего Мохамеда Салаха в «Реал» и намерен выручить за игрока не менее 160 миллионов евро, информирует El Confidencial.

Об интересе мадридцев к египтянину сообщалось давно. В 25-летнем форварде сливочные видят замену Гарету Бэйлу. Красные с помощью посредников уже сообщили «бланкос» о своих требованиях. При этом сумма трансфера может составить еще больше – 180 миллионов.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах, записав на свой счет 32 гола и 11 результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Реал Салах Мохамед
Комментарии (11)
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Михас007
1520848606
За него можно отдать
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zatonn
1520848624
Ну тогда Клопп может сразу в отставку подавать!
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DeStar
1520849416
вот это единственная нвость про реал которая радует. Хотя интерес к кейну тоже не плох. Но салах лучше кейна, салах быстрый неугомонный парень, вместо бэйла , пожалуй, в мире нет сейчас игрока получше на эту роль. Кейн скорее завершитель атак.. не такой креативный.
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Xiko
1520851126
Ох зря. Ливер только начал хорошо, резво играть в атаке. Если продадут, то тяжело будет найти такого же игрока.
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ZAITZEFF2011
1520852155
Очень хороший игрок, который сейчас находится на пике своей формы. Многие команды хотели бы его себе забрать ,но как всегда финансовая составляющая покажет какой клуб предложит более выгодные условия.
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САДЫЧОК
1520852349
ему цена 10-12 млн !
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cevin cigan
1520852798
И вот сравните Салах 25 лет 160 миллионов (степенный парень) и петушок 400 миллионов( и не пойми что...плакса)Реал будет тупым клубом,если поведётся на бразила.
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clozzi
1520853302
Египетская СИЛАААААА:)
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Cupota
1520853681
180 это мало. Салаху 25, а не 31, как Месси и Кристине Ро, он не травмируется, как нежный Неймар, не боится играть в контакт, как Килька Мбаппе, он стягивает вокруг себя 3-4 защитников, он лучший в АПЛ по статистике, его явно прёт от игры - так почему за него просят так мало-то?! Эй, Зенит, купи Мо Салаха и продай через год! Заодно чемпионом станешь, может и "Ростов" обыграешь.
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zigbert
1520859268
Конечно Ливерпулю не захочется его продавать,а что поделаешь деньги решат все.
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