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    Салах может быть продан в «Реал» более чем за 160 миллионов

    «Ливерпуль» готов продать нападающего Мохамеда Салаха в «Реал» и намерен выручить за игрока не менее 160 миллионов евро, информирует El Confidencial.

    Об интересе мадридцев к египтянину сообщалось давно. В 25-летнем форварде сливочные видят замену Гарету Бэйлу. Красные с помощью посредников уже сообщили «бланкос» о своих требованиях. При этом сумма трансфера может составить еще больше – 180 миллионов.

    В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах, записав на свой счет 32 гола и 11 результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 12:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:54

      Конечно Ливерпулю не захочется его продавать,а что поделаешь деньги решат все.

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 марта 2018, 14:21

      180 это мало.
      Салаху 25, а не 31, как Месси и Кристине Ро, он не травмируется, как нежный Неймар, не боится играть в контакт, как Килька Мбаппе, он стягивает вокруг себя 3-4 защитников, он лучший в АПЛ по статистике, его явно прёт от игры - так почему за него просят так мало-то?!
      Эй, Зенит, купи Мо Салаха и продай через год! Заодно чемпионом станешь, может и "Ростов" обыграешь.

      1
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      Рейтинг: +118

      clozzi 12 марта 2018, 14:15

      Египетская СИЛАААААА:)

      1
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 12 марта 2018, 14:06

      И вот сравните Салах 25 лет 160 миллионов (степенный парень) и петушок 400 миллионов( и не пойми что...плакса)Реал будет тупым клубом,если поведётся на бразила.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 марта 2018, 13:59

      ему цена 10-12 млн !

      -2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 12 марта 2018, 13:55

      Очень хороший игрок, который сейчас находится на пике своей формы. Многие команды хотели бы его себе забрать ,но как всегда финансовая составляющая покажет какой клуб предложит более выгодные условия.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 12 марта 2018, 13:38

      Ох зря. Ливер только начал хорошо, резво играть в атаке. Если продадут, то тяжело будет найти такого же игрока.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 13:10

      вот это единственная нвость про реал которая радует. Хотя интерес к кейну тоже не плох. Но салах лучше кейна, салах быстрый неугомонный парень, вместо бэйла , пожалуй, в мире нет сейчас игрока получше на эту роль. Кейн скорее завершитель атак.. не такой креативный.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2018, 12:57

      Ну тогда Клопп может сразу в отставку подавать!

      2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > zatonn 12 марта 2018, 14:41

      ему и так пора уже. от него толку мало!

      -2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 12 марта 2018, 12:56

      За него можно отдать

      1
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