Салах может быть продан в «Реал» более чем за 160 миллионов

«Ливерпуль» готов продать нападающего Мохамеда Салаха в «Реал» и намерен выручить за игрока не менее 160 миллионов евро, информирует El Confidencial.

Об интересе мадридцев к египтянину сообщалось давно. В 25-летнем форварде сливочные видят замену Гарету Бэйлу. Красные с помощью посредников уже сообщили «бланкос» о своих требованиях. При этом сумма трансфера может составить еще больше – 180 миллионов.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах, записав на свой счет 32 гола и 11 результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.