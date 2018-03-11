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    19-летний защитник «Ливерпуля» извинился за поражение от «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Ливерпуля» Трент Арнолд принес извинения болельщикам за поражение в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Хочу извиниться перед всеми фанатами! Поддержка сегодня была потрясающей, но мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться желаемого результата.

    Проведем работу над ошибками и вернемся сильнее», – написал Арнолд.

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    Источник: Instagram

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    11.03.2018 07:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 марта 2018, 01:22

      Красавчик, чувак. даже хочется после таких слов сказать: "фиг с ним, ну бывает, проехали"

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 марта 2018, 12:04

      Молодец,что нашёл в себе силы для этих слов.

      -2
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      Рейтинг: +7850

      BarStep 11 марта 2018, 07:48

      У этого парня есть будущее...

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