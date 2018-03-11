19-летний защитник «Ливерпуля» извинился за поражение от «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Трент Арнолд принес извинения болельщикам за поражение в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Хочу извиниться перед всеми фанатами! Поддержка сегодня была потрясающей, но мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться желаемого результата.

Проведем работу над ошибками и вернемся сильнее», – написал Арнолд.