19-летний защитник «Ливерпуля» извинился за поражение от «Манчестер Юнайтед»

Красавчик, чувак. даже хочется после таких слов сказать: "фиг с ним, ну бывает, проехали"
Защитник «Ливерпуля» Трент Арнолд принес извинения болельщикам за поражение в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Хочу извиниться перед всеми фанатами! Поддержка сегодня была потрясающей, но мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться желаемого результата.
Проведем работу над ошибками и вернемся сильнее», – написал Арнолд.
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