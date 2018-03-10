Моуринью заявил, что в следующем сезоне Санчес будет лучше

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поговорил о фигуре своего нападающего Алексиса Санчеса. По словам португальца, чилиец в следующем сезоне будет более опасен.

«Алексис еще только учится играть в «Юнайтед», а мы учимся извлекать из него максимум. Я не люблю зимние трансферы, это худшее время. Однако упускать Санчеса было нельзя. В следующем сезоне чилиец будет еще лучше», – сказал тренер.

Форвард пришел из лондонского «Арсенала».