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    Моуринью заявил, что в следующем сезоне Санчес будет лучше

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поговорил о фигуре своего нападающего Алексиса Санчеса. По словам португальца, чилиец в следующем сезоне будет более опасен.

    «Алексис еще только учится играть в «Юнайтед», а мы учимся извлекать из него максимум. Я не люблю зимние трансферы, это худшее время. Однако упускать Санчеса было нельзя. В следующем сезоне чилиец будет еще лучше», – сказал тренер.

    Форвард пришел из лондонского «Арсенала».

    Источник: BBC

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    10.03.2018 08:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 10 марта 2018, 11:15

      Что-то много обещаний на следующий сезон..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 10 марта 2018, 10:21

      Жожа промахнулся с Санчесом. Играть он лучше не будет, а бабла выкинули немерено.

      -1
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