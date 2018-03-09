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    Салах – о матче с «МЮ»: «У нас одна цель: победить и вернуться с тремя очками»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о матче 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Это особенный матч. Вторая и третья команды играют между собой, поэтому каждый борется за три очка.

    У нас есть уверенность, мы можем сыграть так, будто это обычный матч. Конечно, матч важный. У нас одна цель: победить в игре и вернуться с тремя очками», – сказал Салах.

    Матч «МЮ» – «Ливерпуль» продет завтра в Манчестере. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.03.2018 15:13
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 марта 2018, 23:36

      ... и подняться на 2-е место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 марта 2018, 19:44

      Думаю ничья будет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      I-G 9 марта 2018, 15:45

      Очень интересно и неожиданно. Теперь многое стало понятным.

      -3
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