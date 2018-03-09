Салах – о матче с «МЮ»: «У нас одна цель: победить и вернуться с тремя очками»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о матче 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Это особенный матч. Вторая и третья команды играют между собой, поэтому каждый борется за три очка.

У нас есть уверенность, мы можем сыграть так, будто это обычный матч. Конечно, матч важный. У нас одна цель: победить в игре и вернуться с тремя очками», – сказал Салах.

Матч «МЮ» – «Ливерпуль» продет завтра в Манчестере. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.