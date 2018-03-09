Бельерин хочет вернуться в «Барселону», но каталонцы не намерены возвращать игрока

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет вернуться в «Барселону». Однако каталонский клуб не заинтересован в подписании игрока и намерен дать Нельсону Семеду еще один сезон, чтобы проявить себя.

Покупка Бельерина рассматривалась до трансфера Семеду, но «Арсенал» запросил слишком много для каталонцев – 50 миллионов евро. Также утверждается, что возвращение игроков, которые однажды покинули каталонский клуб, противоречит его негласной политике.