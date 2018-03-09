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    Бельерин хочет вернуться в «Барселону», но каталонцы не намерены возвращать игрока

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет вернуться в «Барселону». Однако каталонский клуб не заинтересован в подписании игрока и намерен дать Нельсону Семеду еще один сезон, чтобы проявить себя.

    Покупка Бельерина рассматривалась до трансфера Семеду, но «Арсенал» запросил слишком много для каталонцев – 50 миллионов евро. Также утверждается, что возвращение игроков, которые однажды покинули каталонский клуб, противоречит его негласной политике.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.03.2018 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 9 марта 2018, 19:40

      Ко ко ко "Если Барселона мне позвонит - даже не подойду к телефону" да да да

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2018, 17:21

      Не нужен он. Был момент, когда его реально хотели купить, но Арсенал загнул цену какую-то невообразимую. Всё, поезд ушёл. ИМХО, ничего в Экторе такого нет, во многом бегунок. Откуда такая цена. 30 млн, не больше. Чем он лучше, например, Дзаппакосты? Может даже хуже. Итальянец, между прочим, на трансфермаркете всего-то 20 млн стоит.
      У нас есть Роберто и Семедо.
      Я даже рад, что его не купили. Своих Гомешей хватает.

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