Дани Алвес заявил, что не вытирал содержимое носа о рукав Роналду

не вытирал содержимое носа,а он её сам облезал.
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес опроверг факт того, что он вытер руку с содержимым носа о форму нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вылететь из турнира не так болезненно, поскольку это часть моей профессии. Но иногда приходится читать такие глупые вещи. Я продолжу работать, как и до этого, а этот бред оставлю глупым людям», – написал Алвес в твиттере.
¡ATENTO A ESTO! ¿LE INTENTÓ PEGAR un MOCO DANI ALVES a CRISTIANO? #JUGONES pic.twitter.com/5wz3o4OxaG— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 марта 2018 г.