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    Дани Алвес заявил, что не вытирал содержимое носа о рукав Роналду

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес опроверг факт того, что он вытер руку с содержимым носа о форму нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Вылететь из турнира не так болезненно, поскольку это часть моей профессии. Но иногда приходится читать такие глупые вещи. Я продолжу работать, как и до этого, а этот бред оставлю глупым людям», – написал Алвес в твиттере.

    Источник: Twitter

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    08.03.2018 23:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 марта 2018, 17:39

      не вытирал содержимое носа,а он её сам облезал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:12

      Проверить видео с нескольких камер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 марта 2018, 02:25

      Зрря!!! Я бы вытер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 8 марта 2018, 23:34

      чего только не придумают

      0
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