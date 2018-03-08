Дани Алвес заявил, что не вытирал содержимое носа о рукав Роналду

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес опроверг факт того, что он вытер руку с содержимым носа о форму нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вылететь из турнира не так болезненно, поскольку это часть моей профессии. Но иногда приходится читать такие глупые вещи. Я продолжу работать, как и до этого, а этот бред оставлю глупым людям», – написал Алвес в твиттере.