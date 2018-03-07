Верратти заработал три из четырех последних удалений «ПСЖ» в ЛЧ

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своем поле принимал «Реал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2 (первый матч 1:3).

Полузащитник французского клуба Марко Верратти был удален в этой игре с поля за две желтые карточки. Стоит отметить, что вторая из них была показана за споры с судьей. Для итальянца это удаление стало уже третьим в составе парижан в Лиге чемпионов. Всего же «ПСЖ» четыре раза лишался своих игроков по этой причине в данном турнире за последнее время.

Ранее Верратти был удален в сентябре 2016 года в матче группового этапа с «Арсеналом» (1:1) и в ноябре 2013-го в игре групповой стадии против «Олимпиакоса» (2:1).