Дембеле не собирается уходить из «Барселоны». В клубе обеспокоены образом жизни игрока

Вот купили за дорого, и нахрена спрашивается....Пока толку никакого, тем более коута взяли. Ну у него еще вся жизнь впереди, раскроется еще может)
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не планирует уходить из каталонского клуба во время летнего трансферного окна. На 20-летнего француза претендует «Арсенал».
Ранее сообщалось, что в стане сине-гранатовых обеспокоены образом жизни игрока.
Дембеле присоединился к «Барселоне» летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в Примере пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.