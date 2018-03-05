Дембеле не собирается уходить из «Барселоны». В клубе обеспокоены образом жизни игрока

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не планирует уходить из каталонского клуба во время летнего трансферного окна. На 20-летнего француза претендует «Арсенал».

Ранее сообщалось, что в стане сине-гранатовых обеспокоены образом жизни игрока.

Дембеле присоединился к «Барселоне» летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в Примере пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.