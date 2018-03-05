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    Дембеле не собирается уходить из «Барселоны». В клубе обеспокоены образом жизни игрока

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не планирует уходить из каталонского клуба во время летнего трансферного окна. На 20-летнего француза претендует «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что в стане сине-гранатовых обеспокоены образом жизни игрока.

    Дембеле присоединился к «Барселоне» летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в Примере пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    05.03.2018 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 марта 2018, 01:21

      Вот купили за дорого, и нахрена спрашивается....Пока толку никакого, тем более коута взяли. Ну у него еще вся жизнь впереди, раскроется еще может)

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