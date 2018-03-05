Мюллер вышел на четвертое место по голам за «Баварию» в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал автором одного из голов в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». Игра завершилась со счетом 4:0.

Этот гол стал для него 102-м за мюнхенцев в Бундеслиге. Такой результат позволил немцу выйти на четвертое место в истории клуба, сравнявшись по этому показателю с Дитером Хенессом.

Лидируют в этом списке Герд Мюллер (365), за ним идут Карл-Хайнц Румменигге (162) и Роланд Вольфарт (119).