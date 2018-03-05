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    Мюллер вышел на четвертое место по голам за «Баварию» в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал автором одного из голов в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Этот гол стал для него 102-м за мюнхенцев в Бундеслиге. Такой результат позволил немцу выйти на четвертое место в истории клуба, сравнявшись по этому показателю с Дитером Хенессом.

    Лидируют в этом списке Герд Мюллер (365), за ним идут Карл-Хайнц Румменигге (162) и Роланд Вольфарт (119).

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.03.2018 11:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:19

      ну на 2-3 место может еще взобраться а первого точно не достичь.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:42

      Хороший результат.Только вот догнать своего однофамильца трудно не только для Томаса ,но и для будущих звезд Баварии.Несбыточная мечта.

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 марта 2018, 14:17

      Ну, Вольфарта обойдёт, а вот до Румменигге далековато.

      0
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      Рейтинг: +9

      Аркадий Паровозов00 5 марта 2018, 13:11

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 марта 2018, 12:11

      а штирлиц на каком месте?

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2018, 11:54

      Вчерашний гол был просто фантастическим!

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