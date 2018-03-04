Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» поздравил Реброва с 34-летием

    «Спартак» поздравил с днем рождения вратаря команды Артема Реброва. Российскому вратарю сегодня исполнилось 34 года.

    «ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых», – говорится в поздравлении.

    В нынешнем сезоне Ребров провел 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 20:33

      С Днем Рождения Артем.Здоровья,удач.Ты еще пригодишься Спартаку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 18:49

      ладно уж поздравляю)) но косяки твои с Атлеликом нам дорого обошлись да еще и жена ни к чему вмешалась. желаю больше не косячить и улучшать свою игру ну здоровья конечно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 > OfaZavr 4 марта 2018, 19:30

      Свинота!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 4 марта 2018, 13:19

      С днем Рождения !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:05

      Реброва - в раму!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2018, 12:42

      Подарите ему галстук, отгул дайте, только к воротам ни-ни!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 4 марта 2018, 12:42

      животное

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 4 марта 2018, 12:33

      Только в состав не ставьте, а так с ДР

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2018, 12:28

      Может в качестве подарка Каррера доверит ему место в стартовом составе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Serjoga 4 марта 2018, 15:49

      Не,вряд ли..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > за ЦСКА с 1980г 4 марта 2018, 17:28

      Да уже вижу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 марта 2018, 12:24

      Подарите подушечку от геморроя помягче.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2018, 12:00

      Жди подарочка от Локомотива в виде 3 голов в твои ворота.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11