«Спартак» поздравил Реброва с 34-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения вратаря команды Артема Реброва. Российскому вратарю сегодня исполнилось 34 года.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых», – говорится в поздравлении.

В нынешнем сезоне Ребров провел 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.